南投醫院獲贈插管防護箱 背後有父親對醫師兒子的關懷

新冠肺炎疫情延燒，醫護人員站在防疫風險高，南投醫院兒科醫師黃劭威是防疫第一線人員，他的父親黃君韜知道醫護人員辛苦又危險，自己找了民間公司設計5個插管防護箱，送給南投醫院，讓醫護在為病人插管時，減少被飛沫噴濺的風險，確保醫護人員安全，也代表父親對醫師兒子默默的關懷。

全球都在關注新冠肺炎疫情，醫護人員每天穿著防護衣和N95口罩和疾病奮戰，讓外界相當感動，各界善心單位捐贈許多物資來為醫護人員加油打氣，南投醫院也收到不少防疫物資，這5個插管防護箱，就是相當實用的防疫利器。

黃君韜是彰化縣公益頻道基金會董事長，兒子黃劭威兒科醫師，黃君韜身為醫護人員家屬，對黃劭威每天在醫院辛勤看診，相當關心。於是他和民間公司合作，製作了這5個透明插管防護箱，讓醫師不用擔心被病患飛沫噴濺危險，緊急插管搶救病患，不僅保護醫護安全，更代表家屬對醫護人員的關懷。