龍井西瓜滯銷 中龍鋼鐵要員工和協力廠加碼購

新冠肺炎疫情影響，不僅餐飲服務業生意受衝擊，連帶也讓台中市龍井區盛產的小玉西瓜嚴重滯銷。在龍井設廠的中龍鋼鐵公司上午除了花了7萬餘元認購3.8公噸，總經理李昭祥還說要動員員工和協力廠商近萬人協助購買。

李昭祥說，中龍6成以上員工居住在龍井區及鄰近地區，和龍井有深刻感情。龍井的西瓜水多又甜，將動員公司的3200位員工和5400多位協力廠商一起認購，協助農民解決產銷失衡的問題。也希望這次的疫情中，台灣可以人人互相扶持，快快度過這次的難關。

龍井區農會總幹事林裕議感謝中龍鋼鐵公司，並說，龍井沙地種植的小玉西瓜汁多甜度高，卻因為鼠輩猖獗，造成農民大量損失；而鼠藥效益有限，拼不過老鼠的強大繁殖力並造成生態失衡。

因此，為減少鼠害以及保育環境，農會今年開始鼓勵農友們設置人工棲架，讓黑翅鳶在田區停留，利用黑翅鳶捕鼠，老鼠因而少了；並能在安全的環境產出友善的西瓜，讓消費者吃的安心。

他也特別感謝中龍鋼鐵協助農會推廣使用益菌肥分解稻草，每年提供300公頃經費；稻草因而可以不用燒，除了減少空氣污染，同時還提供花卉種子讓休耕農田種植油菜花或波斯菊。