南開科大攜手智齡科技 產學合作推銀髮照護科技

南投縣南開科技大學近年連結在地，配合政府長照政策，培育且挹注人才關懷長者，跨科系、跨領域串連產官學投入打造「南投不老城鎮」，近期更與智群科技簽立合作備忘錄，交流照護科技產品及服務，盼完善銀髮產業鏈，滿足長輩需求。

南開科技大學指出，南開15年前就將「福祉科技與服務管理」列校級重點特色，開創福祉專業和銀髮產業結合的學習場域，近年更為彌平長照2.0政策和實務落差，投入「USR長照計畫」深入各社區長照特色和困境，盼打造「南投不老城鎮」。

南開科技大學校長許聰鑫說，校內USR團隊深入長照場域，收集社區需求，也依高齡者需求開發趣味性的多元輔具，提高使用意願，但在即時追蹤長者狀況或需求的照護科技經驗較欠缺，因此尋求校外資源，而與智齡科技產學合作交流。

南開科大因此與智齡科技簽立合作備忘錄，校方表示，智齡科技源自科技部「人口高齡化議題」新創計畫，由台灣大學博士康仕仲帶領計畫團隊，結合護理、社會工作、資料科學等專業領域，發展符合華人文化、家人導向式的照護科技。

康表示，透過產學合作協助南開導入其團隊開發的「IoT 照護推車」以及「家人安心寶」照護科技服務，前者可測量長輩血壓、血氧和額溫等資訊上傳存檔，數據有異會自動通知管理人員，後者則是運用LINE配對，即時連結長輩與親友群。