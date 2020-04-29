學校在工業區裡 陳建勝：是修平科大第二校區

甫接任修平科技大校長的陳建勝今指出，全台沒有一所大學像是修平位在工業區裡的，這是該校差異化的優勢，因此未來要把大里工業區和一旁的仁化工業區都視為是學校的「第二校區」，並與產業緊密結合，甚至在職人員還可以隨時回校「保固」。

陳建勝是美國加州大學洛杉磯分校統計博士，歷任育達科大校長、朝陽科大副校長及台灣首府大學校長，教育界資歷豐沛，3個月前由修平科大延攬出任校長；期許在他領導下，修平校務能再攀高峰。

陳建勝上任後走訪大里工業區的廠商，發現工業區裡有許多知名企業，像是工具機的溫控專家哈伯精密、製造跑步機的力山工業等更是台灣產業界的隱型冠軍，學校會與他們有更緊密的結合，無論是產業、學校和學生都能受益。

他說，修平科大現已和哈伯精密有產學方面的合作，他因此向董事長許文憲開玩笑說，若是有表現未到位的學生或員工，可以隨時回校再訓，修平願意「終身保固」。

陳建勝也指出，以力山工業而言，他們生產的正是全世界最新以及符合在家裡就可以使用的跑步機，在新冠肺炎疫情下商機更是大爆發；修平除了已有學生在其內工作，也希望未來有更進一步的合作。

陳建勝說，修平科大很多學生希望工作與學業兼顧，而學校所在的兩個工業區就有4百家廠商，因此不必捨近求遠，未來會比以往更為緊密的結合。也希望企業能提出需要的人才類型，學校可以「訂單式的專班」在向高中職招生時就提出，讓教學和產業需求結合，訓練出合適的人才。