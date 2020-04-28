彰化縣公安聯合稽查小組突擊KTV 一切合格

台北市林森北路錢櫃KTV火災燒出消防安檢問題，彰化縣副縣長洪榮章今晚率領公共安全聯合稽查小組成員突擊員林市的好樂迪、闔家歡、飛碟KTV，前往消費的民眾歌照唱、飯照吃，一點都不擔心。彰化縣公共稽查小組檢查消防安全設備後，確認這三家KTV都合格。

洪榮章說，彰化縣營業場所有修建、室內裝修施工等工程，應依法在開工前三天提報施工中消防防護計畫，縣府將落實查察公共安全設施，未依規定申報將依違反消防法嚴懲，經檢查有不符合規定者，應立刻改善，經單位確認完成公共安全檢查合格後才能復業。