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違章工廠占用農地 彰縣與中市加強稽查

中央社 / 台中28日電

對於台中市與彰化縣分列「違章工廠占用農地筆數」、「違章工廠占用農地面積」之首，中市府與彰縣府今天表示，將會加強稽查，如查證屬實即依法拆除。

新版「工廠管理輔導法」已經上路，地球公民基金會統計指出，台中與彰化分列「違章工廠占用農地筆數」、「違章工廠占用農地面積」之首，呼籲政府應加速執法，儘速拆除違章工廠。

對此，台中市政府都發局表示，市府針對農地違建工廠持續稽查拆除，工廠輔導法修法實施後，將配合主管機關，加強斷水斷電及拆除作業；針對農地整地擅自搭蓋違建等違法行為，都發局將加強源頭管理，以「從嚴認定，杜絕重建」手段，研議強制拆除後費用由建物所有人負擔，多管齊下維護公共安全。

經發局指出，工廠管理輔導法3月20日修正施行後，市府採取分級分類管理及輔導，包括針對臨時工廠登記效期將屆滿，既有低污染未登記工廠，已成立專責窗口受理審查，並設置諮詢專線。

對於既有非屬低污染未登記工廠，經發局表示，已於3月委託專業輔導團隊進行轉型、遷廠或關廠等輔導作業；新增未登記工廠也已展開聯合稽查，經查證屬實者，依工廠管理輔導法停止供水電，違反建築法規者依法拆除。

彰化縣政府建設處代理處長陳威宏則指出，其實地球公民基金會也曾提供農地違章工廠的資料給縣政府，他們收到資料後，也發文請工廠所在地的鄉鎮公所進行清查，也會請鄉公所回報稽查的情形。

陳威宏說，農地違章建築的樣態很多，如果有民眾舉報，縣府都會通報鄉鎮公所處理，對於農地違章工廠一向都是依法行政，絕對沒有睜一隻眼閉一隻眼的情形發生。

農地 違建

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