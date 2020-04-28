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110戶世居台中蚵寮遭訴拆屋還地 議員開公聽會爭取權益

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市龍井區龍津里蚵竂地區110戶居民遭訴拆屋還地，立委陳柏惟、台中市議員黃守達等人今天在龍井蚵寮奉天宮活動中心召開公聽說明會。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區龍津里蚵竂地區110戶居民遭訴拆屋還地，立委陳柏惟、台中市議員黃守達等人今天在龍井蚵寮奉天宮活動中心召開公聽說明會。記者趙容萱／攝影

台中市龍井區龍津里蚵寮地區110戶居民遭訴拆屋還地，恐面臨無處可住的困境。立委陳柏惟接獲居民陳情，與台中市議員黃守達協助居民成立蚵寮土地自救會，兩人今天下午4時與議員陳世凱辦公室、議員張家銨辦公室合作，在龍井蚵寮奉天宮活動中心召開公聽說明會，盼協助陳情居民完成救濟程序，並釐清土地變更爭議。

台中市政府地政局表示，龍井區龍津段798、799、802、803地號等4筆土地上有百餘棟未保存建物，建物所有權人皆非土地所有權人，溫姓土地所有權人在前年向法院訴請拆屋還地；目前案件在法院審理中，市府尊重司法程序，後續並依照判決結果，採取適當方式處理。

蚵寮自救會表示，1962年辦理「台中縣龍井示範農村農地重劃區」時，將龍井區龍津段798地號等4筆農地重劃土地，雖按「村莊地區原地保留方式」讓110多戶房屋繼續使用，卻將重劃土地分配給原地主，沒有讓110多戶居民優先承買，致原地主售出土地，新地主狀告法院要求這110戶拆屋還地，讓居民不知所措。

立委陳柏惟說，他與服務團隊接獲陳情後，與台中市議員黃守達共同協助居民成立蚵寮土地自救會，尋求救濟管道，目前首要是協助當地民眾釐清爭議、確認土地變更過中，政府是否有疏失。今日邀請相關中央部會及地方局處召開公聽會，就是希望能集思廣益，協助居民，取得最好的救濟方式。

台中市議員黃守達認為，蚵寮的居民從日本時代就住在當地，比中華民國憲法施行的時間還早，戶政都有紀錄。過去超過半個世紀，都沒有人對他們的居住權提出爭議，現在卻被訴拆屋還地。台中市政府應該審慎處理，不能罔顧蚵寮居民的居住正義。

台中市議員陳世凱表示，按當地信仰中心奉天宮廟史記載，該廟建於光緒15年(西元1889年)，意即在西元1889年之前居民便在此居住，1963年農地重劃起算，歷經半世紀，亦無人對世居於蚵寮聚落百姓的居住權提出異議，唯今出現所謂拆屋還地之訴，必定有諸多疑點尚待釐清，台中市政府必須嚴肅看待此爭議事件，絕不能使在此世居百年的居民權益受到損害。

台中市龍井區龍津里蚵竂地區110戶居民遭訴拆屋還地，立委陳柏惟、台中市議員黃守達等人今天在龍井蚵寮奉天宮活動中心召開公聽說明會。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區龍津里蚵竂地區110戶居民遭訴拆屋還地，立委陳柏惟、台中市議員黃守達等人今天在龍井蚵寮奉天宮活動中心召開公聽說明會。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區龍津里蚵竂地區110戶居民遭訴拆屋還地，立委陳柏惟、台中市議員黃守達等人今天在龍井蚵寮奉天宮活動中心召開公聽說明會。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區龍津里蚵竂地區110戶居民遭訴拆屋還地，立委陳柏惟、台中市議員黃守達等人今天在龍井蚵寮奉天宮活動中心召開公聽說明會。記者趙容萱／攝影

台中市 自救會 農地

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