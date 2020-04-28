110戶世居台中蚵寮遭訴拆屋還地 議員開公聽會爭取權益

台中市龍井區龍津里蚵寮地區110戶居民遭訴拆屋還地，恐面臨無處可住的困境。立委陳柏惟接獲居民陳情，與台中市議員黃守達協助居民成立蚵寮土地自救會，兩人今天下午4時與議員陳世凱辦公室、議員張家銨辦公室合作，在龍井蚵寮奉天宮活動中心召開公聽說明會，盼協助陳情居民完成救濟程序，並釐清土地變更爭議。

台中市政府地政局表示，龍井區龍津段798、799、802、803地號等4筆土地上有百餘棟未保存建物，建物所有權人皆非土地所有權人，溫姓土地所有權人在前年向法院訴請拆屋還地；目前案件在法院審理中，市府尊重司法程序，後續並依照判決結果，採取適當方式處理。

蚵寮自救會表示，1962年辦理「台中縣龍井示範農村農地重劃區」時，將龍井區龍津段798地號等4筆農地重劃土地，雖按「村莊地區原地保留方式」讓110多戶房屋繼續使用，卻將重劃土地分配給原地主，沒有讓110多戶居民優先承買，致原地主售出土地，新地主狀告法院要求這110戶拆屋還地，讓居民不知所措。

立委陳柏惟說，他與服務團隊接獲陳情後，與台中市議員黃守達共同協助居民成立蚵寮土地自救會，尋求救濟管道，目前首要是協助當地民眾釐清爭議、確認土地變更過中，政府是否有疏失。今日邀請相關中央部會及地方局處召開公聽會，就是希望能集思廣益，協助居民，取得最好的救濟方式。

台中市議員黃守達認為，蚵寮的居民從日本時代就住在當地，比中華民國憲法施行的時間還早，戶政都有紀錄。過去超過半個世紀，都沒有人對他們的居住權提出爭議，現在卻被訴拆屋還地。台中市政府應該審慎處理，不能罔顧蚵寮居民的居住正義。