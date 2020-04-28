110戶世居台中蚵寮遭訴拆屋還地 議員開公聽會爭取權益
台中市龍井區龍津里蚵寮地區110戶居民遭訴拆屋還地，恐面臨無處可住的困境。立委陳柏惟接獲居民陳情，與台中市議員黃守達協助居民成立蚵寮土地自救會，兩人今天下午4時與議員陳世凱辦公室、議員張家銨辦公室合作，在龍井蚵寮奉天宮活動中心召開公聽說明會，盼協助陳情居民完成救濟程序，並釐清土地變更爭議。
台中市政府地政局表示，龍井區龍津段798、799、802、803地號等4筆土地上有百餘棟未保存建物，建物所有權人皆非土地所有權人，溫姓土地所有權人在前年向法院訴請拆屋還地；目前案件在法院審理中，市府尊重司法程序，後續並依照判決結果，採取適當方式處理。
蚵寮自救會表示，1962年辦理「台中縣龍井示範農村農地重劃區」時，將龍井區龍津段798地號等4筆農地重劃土地，雖按「村莊地區原地保留方式」讓110多戶房屋繼續使用，卻將重劃土地分配給原地主，沒有讓110多戶居民優先承買，致原地主售出土地，新地主狀告法院要求這110戶拆屋還地，讓居民不知所措。
立委陳柏惟說，他與服務團隊接獲陳情後，與台中市議員黃守達共同協助居民成立蚵寮土地自救會，尋求救濟管道，目前首要是協助當地民眾釐清爭議、確認土地變更過中，政府是否有疏失。今日邀請相關中央部會及地方局處召開公聽會，就是希望能集思廣益，協助居民，取得最好的救濟方式。
台中市議員黃守達認為，蚵寮的居民從日本時代就住在當地，比中華民國憲法施行的時間還早，戶政都有紀錄。過去超過半個世紀，都沒有人對他們的居住權提出爭議，現在卻被訴拆屋還地。台中市政府應該審慎處理，不能罔顧蚵寮居民的居住正義。
台中市議員陳世凱表示，按當地信仰中心奉天宮廟史記載，該廟建於光緒15年(西元1889年)，意即在西元1889年之前居民便在此居住，1963年農地重劃起算，歷經半世紀，亦無人對世居於蚵寮聚落百姓的居住權提出異議，唯今出現所謂拆屋還地之訴，必定有諸多疑點尚待釐清，台中市政府必須嚴肅看待此爭議事件，絕不能使在此世居百年的居民權益受到損害。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言