勞工意識抬頭 公私幼兒園五一放假增多

五一勞動節勞工放假，公立幼兒園現在大都是契約進用的教保員，雖適用勞基法，但配合公部門作業，加上部分家長仍要上班，公幼大都維持上課。但有公幼考量老師平時補休放假不易，乾脆在勞動節放假一天，這也出現同為教師卻假期不同調現象。

彰化縣福興鄉立幼兒園連續3年在五一勞動節停班課一天，今年在公所同意下比照辦理。園長施懿玲說，目前園內只有3名公務員，其餘都使用勞保的教保員，資深同仁特休假都在14天以上，若5月1日上班，須給付加班費或給予補休假，考量到同仁平時代班級不容易休假，公所傾向讓同仁在勞動節直接放假。

施懿玲說，幾年前曾打電話向家長訪查，大多數家長勞動節都休假，照顧孩子無虞，學校才決定放假。這幾年家長多少有不同意見，今年雖受新冠肺炎疫情影響，但目前中央疫情指揮中心未宣布暫停放假，仍比照往年，讓家長與學童享受家庭時光，會事先提醒家長避免帶孩童到人潮聚集地，多使用網路共學資源，也會分派親子共同完成的作業。

彰化市立幼兒園、鹿港鎮立幼兒園5月1日向來不放假，彰化市立幼兒園長陳燕姿說，最主要考量當天仍有家長不放假，與學校老師也有勞資協議，老師當天若有需要可請假，也可補休或換加班費，目前五一實際請假人數不多，調配人力仍可因應。

經營私立幼兒園的黃姓業者說，即便是私立幼兒園也是兩年前才敢在五一放假，原本也是考量家長當天沒放假，沒人照顧小孩，但現在勞工意識抬頭，私幼勞動節放假會越來越多。

彰化縣教師會副理事長陳渼侖表示，無論公私立教師都是受薪階級，五一勞動節本應該全面放假，雖推動多年至今教師休假仍一國兩制，甚至校園內教師與編制內教職員要上班，但工友、廚工可以放假，造成社會運作與親子作息都不一致。