埔里酒廠日租攤位3千元挨批「搶錢」 台酒允調整

南投縣埔里酒廠展售中心6月將封閉整修，原有22個攤位得承租至5月底，施工期間規劃減至8攤，改採日租，但單日租金3000元，立委馬文君批「搶錢」，攤商憂整修後無法續約，今召開協調會，酒廠允諾檢討租金，照顧在地產業。

台灣菸酒公司指出，去年起啟動觀光酒廠風華再現計畫，其中埔里酒廠將斥資1億多元整修產品展售中心和酒文化館，今年6月將暫時封閉動工，預計年底完工，相關空間內攤商得營業至5月底，因此依規定提前向22家承租攤商解約。

針對施工期間，埔里酒廠則規劃提供8個日租臨時攤位，每日租金3000元，供有需求的攤商可預先申租營業；但若連租1個月，租金高達9萬元，加上遭逢疫情，生意大不如前，而讓攤商嚇得直呼「根本是天價」，並向立委馬文君陳情。

馬今因此邀集台酒、埔里酒廠、埔里農會及攤商召開協調會，攤商認為，施工期間攤位少，不僅申請不易，成功租到的時間不定，導致員工難尋，單日租金3000元更宛如天價，公部門這種開價完全與現實脫節。

馬文君則表示，受到新冠肺炎疫情影響，各行各業都不好過，政府還再提供資金紓困伸援，酒廠卻開出臨時攤位單日租金3000元，根本是在搶錢，因此要求台酒應該依照目前景氣調整，甚至大幅降低租金，最好比照南投茶博會日租500元。

另攤商也提到，酒廠與其提前終止契約，卻未提到後續契約狀況，憂心整修完成後無法續約，恐影響生計；馬因此希望酒廠未來招標能固定比例照顧在地產業，明確規範且納入招標契約，藉此保障在地攤商權益，也保有在地產業文化。