照顧藝文工作者 台中歌劇院超前部署

拯救中部藝文團體，大家動起來！除了台中市文化局最近提出藝文紓困3+2計畫，台中國家歌劇院28日也召開記者會，將原本明年才要推出的計畫提前啟動，新藝計畫、青年創作工作室與歌劇院駐館藝術家等，並讓相關表藝計畫在規劃階段就有經費運作，以因應疫情造成的難關。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，由於原本占預算經費五成多的國外藝術表演團體無法前來，因此將所節餘的經費1.2億元，優先用來照顧中部本土表藝工作者。為了安定劇場人心，維持表藝動能，歌劇院提出多項計畫穩定戲劇界人心，包括提早啟動原本明年才會推出的計畫，讓藝術青年與創作者可以安心工作。

「歌劇院不是文化部，沒有紓困的資源」，邱瑗說，但歌劇院會採取各項措施，希能穩定中部二千多位表藝工作者的生活；並採取線上影音方式，維持與中部藝文愛好者的互動熱度。就她所知，劇場人員因為沒有了工作收入，有人轉行做「UBER」、或準備轉職。她表示，「今年就算虧本營運，也得要做。」

統計今年一月至今，前往大都會的觀賞民眾，減了至少七成；台中歌劇院已取消上百場的演出相關活動，另有數十場移至下半年。邱瑗指出，留下劇場中生代並培養劇場新生代，擴充中部劇場人才庫，是歌劇院重要目標之一，為讓養成不易的專業技術人才，不因疫情而流失，因此提前啟動相關計畫。

此外，歌劇院也將陸續推出線上影音表演，供民眾直接在線上免費觀賞，這些表演、製作費用皆由歌劇院負擔；預計到年底時，會有6部戲劇陸續上網。歌劇院新製作的官網已於3月中上線，企劃有線上學習及影音觀賞平台，目前可供民眾免費觀賞，未來將優先由台中大都會歌劇院繳交年費的會員上網觀看。

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