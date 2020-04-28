麻布茶房5月熄燈 台中店客人尋找記憶滋味
知名日式餐廳麻布茶房昨天在臉書宣布自5月起停業，位於台中的麻布茶房廣三SOGO店今天客人照常上門，有人說回味記憶中滋味。百貨業者表示，麻布茶房宣布停業，正聯繫了解中。
麻布茶房於2000年引進台灣，以獨特的日式茶房風味掀起一股日式餐飲風潮，全盛時期，在台擁有16家分店，如今在台灣僅剩台北市與台中市2家分店。
麻布茶房昨天在臉書發表公告，指出「因與日方代理合約到期，將於5月1日起停止營業，造成不便深感抱歉，再次感謝多年來的支持」。
麻布茶房昨天才宣布營業到4月30日為止，台中廣三SOGO百貨公司今天一開門營業後，就有不少客人趕到麻布茶房，張姓消費者說，趁著停業前趕快來回味一下記憶的滋味。
廣三SOGO百貨公司表示，麻布茶房於107年6月才進駐廣三SOGO百貨，昨晚突然無預警宣布要停業，美食街樓管人員也還不清楚，正積極與麻布茶房聯繫了解中。
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