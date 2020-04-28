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影／疫情重創公益創世募款暴減5成 郵局堆尿布牆勸捐

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
創世基金會草屯院因疫停辦活動，義賣、勸募嚴重受挫，收入暴減逾5成陷困境，南投郵局今捐款和尿布，且堆成尿布牆，發起「一路郵您」公益捐款行動，號召民眾捐款相助。記者賴香珊／攝影
創世基金會草屯院因疫停辦活動，義賣、勸募嚴重受挫，收入暴減逾5成陷困境，南投郵局今捐款和尿布，且堆成尿布牆，發起「一路郵您」公益捐款行動，號召民眾捐款相助。記者賴香珊／攝影

受新冠肺炎疫情影響，創世基金會草屯院因活動停辦，曝光度大減，連公益園遊會也被迫取消，義賣、勸募嚴重受挫，收入暴減逾5成陷困境；南投郵局捐款和尿布，且堆成尿布牆，發起「一路郵您」公益捐款行動，號召民眾捐款相助。

創世草屯院是國內安養植物人的重點機構，供床是中部最多，目前滿床安養60名清寒植物人，到宅服務光南投地區就達80戶，營運負擔沉重，今年卻因疫情，許多活動取消或延期，社會捐贈收入和發票張數也因此銳減，陷入困境。

創世草屯院坦言，光支應植物人尿布，每天至少600片，一年得花200多萬元買尿布，但鄉下機構對外勸募不比都市，多靠活動增加曝光度，藉此被瞭解也傳達物資需求，而企業和民眾多願伸援捐款，但現在因疫大不如前，收入暴減逾5成。

草屯院長曾香潓也提到，院內營運除勸募，就是每年縣民群起響應的公益園遊會，但因今年也被迫取消，原寄望的園遊會收益等於確定歸零，雖在善心烘焙業者協助下推出禮盒義賣，可至今賣出不到40盒，社福機構很苦，也只能咬牙硬撐。

而因南投郵局長期與創世草屯院合辦公益園遊會，深知其勸募困境，5月將發起「一路郵您」公益捐款行動，今則捐出去年郵政商城「關懷農產行銷」公益款27390元，送上成人紙尿布74箱，還堆成比人還高的尿布牆，盼喚起民眾善心。

南投郵局局長王月珍說，郵政商城4年前推動「關懷農產行銷」活動，每賣1箱就提撥10元做公益，得知創世勸募困境，將去年2739箱的公益款全捐給他們；另得知該院植物人院友尿布需求大，除再加碼捐尿布，更發起「一路郵您」行動

南投郵局表示，南投郵局自5月1日至9月30日會在轄內42個支局放置「一路郵您」相關資訊和專用劃撥單，盼民眾發揮愛心幫助創世買尿布；創世草屯院感謝南投郵局的愛心協助，也希望民眾能響應活動，有意捐助也能洽049-2551119。

創世基金會草屯院因疫停辦活動，義賣、勸募嚴重受挫，收入暴減逾5成陷困境，南投郵局今捐款和尿布，且堆成尿布牆，發起「一路郵您」公益捐款行動，號召民眾捐款相助。記者賴香珊／攝影
創世基金會草屯院因疫停辦活動，義賣、勸募嚴重受挫，收入暴減逾5成陷困境，南投郵局今捐款和尿布，且堆成尿布牆，發起「一路郵您」公益捐款行動，號召民眾捐款相助。記者賴香珊／攝影
創世基金會草屯院因疫停辦活動，義賣、勸募嚴重受挫，收入暴減逾5成陷困境，南投郵局今捐款和尿布，且堆成尿布牆，發起「一路郵您」公益捐款行動，號召民眾捐款相助。記者賴香珊／攝影
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郵局 捐款 植物人

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