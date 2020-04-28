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彰化鐵路高架化要399億 府會將北上陳情

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
依「彰化市鐵路高架化可行性研究報告」，彰化鐵路高架化工程總經費達399.46億元，其中縣府需自籌89.26億元，引起縣議員關切，要求中央全額買單。圖／彰化縣政府提供
依「彰化市鐵路高架化可行性研究報告」，彰化鐵路高架化工程總經費達399.46億元，其中縣府需自籌89.26億元，引起縣議員關切，要求中央全額買單。圖／彰化縣政府提供

彰化鐵路高架化案喊了20多年，每逢選舉都是熱門話題，彰化縣政府總算提出「彰化市鐵路高架化可行性研究報告」，卻命運多舛，幾度被中央退回補充資料，而彰化鐵路高架化工程總經費達399.46億元，其中縣府需自籌89.26億元，今天縣議會專案審查，縣議員紛紛強調縣府難以負擔，決議要求縣長王惠美帶領議員一起到交通部陳情，要求由中央全額負擔，王惠美表示同意。

「彰化市鐵路高架化可行性研究報告」在2018年7月由交通部轉行政院審議後，兩度被退回要求補充資料，未料今年元月再被退回，要求依規定取得議會就本案財務計畫及成立基金或專戶的同意函，在縣議會本次臨時會中，時代力量縣議員吳韋達對於縣府對於彰化市鐵路高架化工程相關財務計畫，未有具體方案提出質疑，促成此次專案報告。

吳韋達對於工務處長林漢斌專案報告的內容，大致表示肯定，並詢問縣長王惠美是否詳閱內容，王惠美表示這是經縣務會議通過答覆；縣議員李寶銀則要求高架化同時，儘量減少拆遷民宅。

縣議員白玉如、陳銌銌、張錦昆等人，對於彰化鐵路高架化工程，彰化縣需自籌達89.26億元，認為受新冠肺炎疫情影響，百業蕭條，加上大企業公司未設在設彰化，稅源不足下，無法負擔，白玉如並指台中市鐵路高架化是中央全額負擔，也應比照由中央全額買單。林漢斌說，台中市鐵路高架化是在2012年以前由中央推動，此後即要求地方負擔配合款。

張錦昆即要求縣長王惠美帶全體議員到交通部陳情，要求中央全額負擔彰化鐵路高架化工程經費，縣長王惠美表示同意，並經縣議會決議通過。

林漢斌在簡報時表示，鐵路局為符合全國環島鐵路網發展政策，彰化鐵路高架化工程是以原線高架四軌布設方式規劃，高架北起大肚溪橋南岸，南迄大埔截水溝，全長9.5公里，可消除金馬、建國、中華及中央4座陸橋，泰和路、長順街、永安街、南美路4處平交道，國聖路、民生路、曉陽路、大埔路4處車行地下道，及彰化車站、彰安國中2座人行天橋；並新設金馬及中央2座通勤簡易車站，擴大鐵路高架化效益。

至於引起關注的縣定古蹟扇形車庫動態保存方面，在原線高架旁，規劃布設一條平面的遊園路線，自彰化車站行經民生地下道上方至永安街止，長約1公里， 兼具古蹟活化動態保存、維持台鐵局鐵路後勤作業進行和促進當地觀光發展。

林漢斌表示，以彰化火車站為中心，將周圍劃設縣政車站特定區，利用建築物立體多目標使用，將停車場、公車轉運站及高架化車站整合在一起，配合彰化火車站北區都市更新計畫進行，強化高架化沿線土地利用，提供彰化市舊城區所需的商業、住宅及公共設施空間，帶動彰化市舊城區發展 。

依「彰化市鐵路高架化可行性研究報告」，彰化鐵路高架化工程總經費達399.46億元，其中縣府需自籌89.26億元，引起縣議員關切，要求中央全額買單。示意圖／彰化縣政府提供
依「彰化市鐵路高架化可行性研究報告」，彰化鐵路高架化工程總經費達399.46億元，其中縣府需自籌89.26億元，引起縣議員關切，要求中央全額買單。示意圖／彰化縣政府提供
依「彰化市鐵路高架化可行性研究報告」，彰化鐵路高架化工程總經費達399.46億元，其中縣府需自籌89.26億元，引起縣議員關切，要求中央全額買單。圖／彰化縣政府提供
依「彰化市鐵路高架化可行性研究報告」，彰化鐵路高架化工程總經費達399.46億元，其中縣府需自籌89.26億元，引起縣議員關切，要求中央全額買單。圖／彰化縣政府提供
彰化鐵路高架化工程 牽涉縣定古蹟扇形車庫動態保存，將在原線高架旁，規劃布設一條平面的遊園路線，自彰化車站行經民生地下道上方至永安街止，長約1公里， 兼具古蹟活化動態保存、維持台鐵局鐵路後勤作業進行和促進當地觀光發展。本報資料照片
彰化鐵路高架化工程 牽涉縣定古蹟扇形車庫動態保存，將在原線高架旁，規劃布設一條平面的遊園路線，自彰化車站行經民生地下道上方至永安街止，長約1公里， 兼具古蹟活化動態保存、維持台鐵局鐵路後勤作業進行和促進當地觀光發展。本報資料照片

鐵路高架化 王惠美 大埔

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