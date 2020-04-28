南迴公路台九戊線區間測速 警方：設備儀器沒問題

省道台61線伸港路段「區間測速」系統出包，引發爭議，同樣設有區間測速的台東南迴公路台九戊線，警方表示，設備儀器沒有問題，廠商直接透過網路跟經濟部標準檢驗局有認證的國家實驗室進行校時。

台東縣警察局表示，台九戊線區間測速設備，是與後端平台會各自與網路對時伺服器網路對時， 經確認所有設備時間一致，且每分鐘會把設備時間回傳到伺服器，伺服器會比對設備回傳的時間是否與伺服器相同。

另伺服器偵測現場設備超過時間沒有收到回傳，會警示維護人員進行處理，重新校時，因為GPS會有誤差，所以設備直接透過網路，跟經濟部標準檢驗局有認證的國家實驗室進行校時；監視鏡頭如有故障，就不會收到資料，目前系統只要30分鐘沒有資料回傳就會通知各單位管理員。

台東縣警察局強調，區監測速執法平台於入案前，可依照時間狀態做為篩選條件，若單一組照片回報時段為異常，則於可舉發項目中自動剔除，此外，系統將自動判定車速計算是否異常（車速異常過快），若仍需對車速異常過快進行舉發，系統也會提醒人員將該筆紀錄需額外加以確認或人工排除。

因應南迴改新台9線通車，台東縣警局於舊省道台九戊線建置區間速率科技執法設備，並於今年1月7日實施執法，迄點為森永到壽卡路段，全長約5.9公里，限速40公里，標準行車時間8分51秒。