彰化好消息！王惠美：新冠肺炎確診個案全出院

新冠肺炎疫情已延燒將近4個月，彰化縣累計18名確診病例，彰化縣長王惠美今天表示，縣內18名新冠肺炎確診案例，除了1名白牌計程車司機死亡，其餘個案陸續康復出院，彰基還救治一名89歲年紀全國最大的患者，創下紀錄。

疫情嚴峻讓第一線的醫護人員飽受壓力，熱心民眾李小姐為感謝醫療人員的辛勞，捐贈2萬元購買必勝個人披薩253份給縣內醫護人員，縣長王惠美上午化身一日外送員，前往彰化基督教醫院轉達縣民的感謝。

全國新冠肺炎確診個案中的第19例為彰化白牌計程車司機，也是首起死亡病例，讓縣民人心惶惶，但彰化縣已1個多月來未再有新增確診個案，王惠美說，疫情期間造成民眾生活許多不便，也因為大家配合防疫，台灣已經好幾天都零確診。

彰化基督教醫院院長陳穆寬說，從1月27日收治第一位新冠肺炎的病人以來，同仁都相當辛苦，彰基收治的新冠肺炎治癒率百分百，今天已經全部康復出院，沒有任何死亡病例，且還治療了全國年紀最大的新冠肺炎確診者，目前彰基已沒有新冠肺炎的病人，但也提醒罹患癌症、慢性疾病患者不要為了疫情期間不敢到醫院延誤就醫。

確診個案小美（化名）在住進縣內負壓隔離病房30天後，昨天終於出院，她表示，原在國外攻讀碩士，3月因學校停課，家人要求她返國，沒幾天出現發燒症狀後心裡就有底，確診後家人因此全都居家隔離，她沮喪地覺得「自己也很像病毒」，每天與照顧她的就是醫護人員，雖被隔離醫護人員也幫她跑腿買飲料美食為她紓壓。