南投布農族出發七彩湖尋根 地方盼能重建孫海橋

每年4、5月迅期前，是布農族人返回祖靈地「七彩湖」的日子，上午信義鄉公所及鄉民代表會成員，乘車通過孫海橋，將從丹大林道前往南投與花蓮縣交界的七彩湖，是非常神聖的尋根之旅，同時會勘這塊傳統領域現況。

政府去年宣布山林開放後，不少山友或是從花蓮入山，或是由信義鄉入山，都會上爬到七彩湖，是一座海拔2980公尺的高山湖泊，位在南投與花蓮的交界處，是早年布農族人的傳統獵場及生活領域，更被認定是布農族的祖靈聖地，信義鄉公所每年都會帶族人回到這裡尋根祭祖。

鄉長全志堅表示，七彩湖是布農族五大社群的傳統領域，布農族人不少族人每年仍然還是上山，來到這裡尋根，目前不但維持整個原民獵場及石板屋、圍牆等遺址，更發現日據時期的小學校園，為了尊重原住民族的傳統文化，以及配合地利、雙龍部落的地方創生，已和地方立委合作推動重建孫海橋。

南投林管處指出，孫海橋多年前遭沖毀中斷，公路總局曾有規劃設計復建，但因考量孫海橋後端無人居住，行政院於2004年政策指示不復建，是否因時空挪移而需重建，未來納入後續考量。