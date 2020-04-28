五一連假人流管制 盧秀燕：必要時關閉景點

五一連假即將到來，台中市長盧秀燕今天表示，配合防疫，鼓勵大家多在家休息，出遊時也請民眾配合人流管制，如果景點人潮過於擁擠，她授權市府主管「必要時得關閉景點」。

在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，五一連假對疫情管控又是一大考驗，盧秀燕上午在市政會議中表示，市府防疫不鬆懈，適當出遊固然有益身心，但防疫更重要，希望民眾出遊時配合防疫措施。

盧秀燕指出，因應五一連假民眾可能出遊，特別呼籲市民及外地遊客，假要休，防疫也要做，市府配合行政院長蘇貞昌政策，鼓勵大家多在家休息，小心出門，避免人擠人，市府提出多項措施，希望民眾配合，包括重要景點、宮廟皆有人潮影像可供查閱，出門看一下即時影像，人潮太多就避免前往。

盧秀燕也建議，請民眾配合現場人流管制，如果現場人潮過於擁擠造成人流管制困難，她已授權市府局處首長或區長等，「必要時得關閉景點」，為了守護市民健康，雖會造成民眾不便，管制措施一定要做。

鑑於台北市錢櫃KTV林森店發生火災造成重大傷亡事件，盧秀燕提醒，要記取教訓，市府三管齊下，包括專案擴大稽查，落實安檢措施；其次是希望業者確實遵守、落實公共法律及管理；還有是呼籲民眾配合防疫以及公安規定，自我保護，量體溫、勤洗手、保持適當社交距離等，惟有大家共同努力，城市才會安全。