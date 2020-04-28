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五一連假 盧秀燕：如爆量授權主管單位關閉景點

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府針對知名景點進行人數總量管制。記者陳秋雲/攝影
台中市政府針對知名景點進行人數總量管制。記者陳秋雲/攝影

台灣地區又連續「零確診」市府擔心民眾五一連假「報復性」消費、出遊，造成部分知名景點人群爆量聚集，台中市長盧秀燕今天在市政會議指出，她授權局處長、區長等首長，人潮爆量超過管制量時，必要時關閉景點，即時紓散，以免不利疫情。

五一連假將至，台中市府針對各景點規劃總量管控，例如高美濕地最多入場900人，台中4大夜市人流管制，逢甲上限2000人，大慶夜市600人、旱溪夜市900人及太原夜市900人，22觀光景點設道路即時影像。原規定若管制人數超量，管委會或管理人員將在各出入路口舉牌管制民眾暫勿進入、廣播提醒保持社交距離，同時針對有排隊人潮地點進行疏導，減少民眾近距離接觸。

市長盧秀燕今天表示，她已授權局處長、區長等首長，看到人群爆量時，必要可關閉景點或夜市，避免群聚，引發感染危機。

台北市林森錢櫃ktv大火，死傷慘重，台中市政府成立專案擴大稽查小組，希望三管齊下顧公安。她表示，ktv是民眾會去消費的場所，為了大家的安全要記取北市的教訓，市府必須落實安檢。業者要確遵守法律，要落實且妥善的管理，落實公共保障消費者安全。另呼籲民眾要配合防疫與公安，到室內的場所做好防疫設備，保持社交距離。

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