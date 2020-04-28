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不退不散 油槽旁設天然氣整壓站抗爭僵持中

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中鎮民眾反對欣彰瓦斯公司在市區設立天然氣加壓整壓站，今天到場阻止施工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮民眾反對欣彰瓦斯公司在市區設立天然氣加壓整壓站，今天到場阻止施工。記者簡慧珍／攝影

欣彰瓦斯公司將在泰山食品公司田中油脂廠附近興建整壓站，今天上午包商施工整地，當地居民50多人到場抗議。縣議員兼田中整壓站自救會會長許書維說，欣彰不顧縣政府下令停工，照樣違法動土，自救會將提告。欣彰公司兩名委任律師表明在私有土地上合法施工，民眾無權阻擾。雙方僵持不下。

欣彰天然氣整壓站的包商今天出動兩部挖土機，動工沒半小時，當地居民進入工地，阻止施工。自救會長許書維表示，4月26日晚間路口監視系統錄到60名黑衣人保護挖土機進入工地，昨、今兩天又有很多黑衣人在工地附近的民宅活動，讓民眾飽受威脅，決定今天不退讓，一定要爭取公道，維護當地居民生命財產安全。

許書維又說，多縣市政府規定天然氣整壓站必須遠離油槽等設施300公尺，遠離民宅120公尺以上，彰化縣政府去年7月刪除這些規定，天然氣整壓站可以緊鄰油槽和民宅，實在很離譜，他將再次縣質詢縣府有關局處是否為瓦斯公司護航。

抗議的居民表示，去年欣彰築起鐵皮圍籬，沒公告施工項目，他們聽田中工業區廠商透露欣彰要設整壓站，才知鐵皮圍籬圍起的乙種工業用地要興建天然氣整壓站，欣彰瓦斯去年3月29日應居民要求舉辦公聽會，但居民認為說明不夠詳實，不算數。

抗議的居民指稱，彰化縣政府107年7月25日收到欣彰申請設立天然氣整壓站，短短五曰即召開都市計劃委員會，就把彰化縣都市計劃甲、乙種工業區土地設置公共服務設施及公用事業設施核準條件表安全距離附件四第五目憂關百姓生命安全距離一概刪除，而且天然氣事業設立申請案地方和中央政府都應依法公告30天，居民沒查到公告文件，懷疑有黑箱作業之嫌。

抗議居民大聲抗議，欣彰天然氣整壓站的後面是鐵道，距離油槽約50公尺，附近有中油加油站、新民國小及數以千戶民宅，除了欣彰必須重新考慮興建地點，縣政府也要檢討這件申請案。縣府建設處建管科長鄭泓騏到場，以欣彰申請施設圍籬的雜項執照不包括整地工程，要求欣彰停工。但欣彰委任律師指出，民眾未經同意就進入私人土地進行抗議活動，於法不合，要民眾離開。

警方居間協調，希望欣彰按照縣府指示行事。欣彰委任律師堅持依法執行業務。自救會民眾說，挖土機不離開，民眾也散去，絕對抗爭到底。

縣政府建設處建管科長鄭泓騏（右一）認為欣彰施工不符申請項目，應立即停工。田中整壓站自救會會長許書維（右二）要求撤走挖土機。記者簡慧珍／攝影
縣政府建設處建管科長鄭泓騏（右一）認為欣彰施工不符申請項目，應立即停工。田中整壓站自救會會長許書維（右二）要求撤走挖土機。記者簡慧珍／攝影

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