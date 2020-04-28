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夫罹癌驟逝10多年 越南媽獨力守護一家5口獲表揚

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮新住民廖如雲因丈夫10多年前罹癌驟逝，獨力撐起家計，且照顧2子、婆婆和失智祖母，從不喊苦，今年獲「全國自強母親」殊榮。圖／南投家扶中心提供
南投縣埔里鎮新住民廖如雲因丈夫10多年前罹癌驟逝，獨力撐起家計，且照顧2子、婆婆和失智祖母，從不喊苦，今年獲「全國自強母親」殊榮。圖／南投家扶中心提供

南投縣埔里鎮新住民廖如雲從越南遠嫁來台近20年，原與丈夫共同扶養婆婆、祖母和2幼子，一家6口幸福生活，未料10多年前，其夫罹癌驟逝，廖堅強面對困境，獨力撐起家計，但也用心教育孩子，今年因此獲「全國自強母親」殊榮。

南投家扶中心指出，越南籍媽媽廖如雲嫁來台灣快20年，家境雖不富裕，但跟丈夫鶼鰈情深，育有2個兒子，並扶養婆婆及罹患失智症且行動不便的祖母，沒想到10多年丈夫罹癌驟逝，家逢巨變陷困境，廖樂天知命的一肩扛下家計重擔。

她每天窩在製麵廠工作約8至10小時，但不忘侍奉長輩，中午還會趁休息時間趕回家準備午餐，並照顧祖母幫忙換尿布或確認衣物是否乾爽保暖，就算今年初祖母因病況加重，被安排住進入養護機構，仍是經常抽空前往探視陪伴。

而廖不分平假日的努力掙錢，用微薄薪資勉力維持一家五口的基本生活開銷，但她從不喊苦，甚至用自身經驗教導孩子，以正向進取的態度看待逆境，鼓勵孩子努力求學，2個兒子也很爭氣，1個計劃從警，1個計劃投軍，盼減輕母親負擔。

家扶埔里服務處表示，廖媽媽堅忍不拔、樂觀且踏實的活在每個當下，不僅努力認真的生活著，也重視孩子教育鼓勵學習，並在親職教育上著重家庭責任感，其精神令人欽佩，今年因此從2萬8千多受助戶中脫穎而出獲選「全國自強母親」。

唯受新冠肺炎疫情影響，今年的全國自強母親表揚停辦，南投家扶中心主任魏季李及大埔里區扶幼委員會區主委馬長風將獎座和禮物親送到廖如雲家中，勉勵也獻上祝福，李表示，廖讓人見證為母則強的力量，值得各界給予肯定與讚揚。

南投縣埔里鎮新住民廖如雲因丈夫10多年前罹癌驟逝，獨力撐起家計，且照顧2子、婆婆和失智祖母，從不喊苦，今年獲「全國自強母親」殊榮。圖／南投家扶中心提供
南投縣埔里鎮新住民廖如雲因丈夫10多年前罹癌驟逝，獨力撐起家計，且照顧2子、婆婆和失智祖母，從不喊苦，今年獲「全國自強母親」殊榮。圖／南投家扶中心提供

埔里 婆婆 家扶中心

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