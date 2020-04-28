夫罹癌驟逝10多年 越南媽獨力守護一家5口獲表揚

南投縣埔里鎮新住民廖如雲從越南遠嫁來台近20年，原與丈夫共同扶養婆婆、祖母和2幼子，一家6口幸福生活，未料10多年前，其夫罹癌驟逝，廖堅強面對困境，獨力撐起家計，但也用心教育孩子，今年因此獲「全國自強母親」殊榮。

南投家扶中心指出，越南籍媽媽廖如雲嫁來台灣快20年，家境雖不富裕，但跟丈夫鶼鰈情深，育有2個兒子，並扶養婆婆及罹患失智症且行動不便的祖母，沒想到10多年丈夫罹癌驟逝，家逢巨變陷困境，廖樂天知命的一肩扛下家計重擔。

她每天窩在製麵廠工作約8至10小時，但不忘侍奉長輩，中午還會趁休息時間趕回家準備午餐，並照顧祖母幫忙換尿布或確認衣物是否乾爽保暖，就算今年初祖母因病況加重，被安排住進入養護機構，仍是經常抽空前往探視陪伴。

而廖不分平假日的努力掙錢，用微薄薪資勉力維持一家五口的基本生活開銷，但她從不喊苦，甚至用自身經驗教導孩子，以正向進取的態度看待逆境，鼓勵孩子努力求學，2個兒子也很爭氣，1個計劃從警，1個計劃投軍，盼減輕母親負擔。

家扶埔里服務處表示，廖媽媽堅忍不拔、樂觀且踏實的活在每個當下，不僅努力認真的生活著，也重視孩子教育鼓勵學習，並在親職教育上著重家庭責任感，其精神令人欽佩，今年因此從2萬8千多受助戶中脫穎而出獲選「全國自強母親」。