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KTV廣播失靈 盧秀燕要求立即停業 強調「公安不容挑戰底線」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中報導
台中市長盧秀燕（左） 昨率隊稽查KTV店，測試消防設備。 記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（左） 昨率隊稽查KTV店，測試消防設備。 記者陳秋雲／攝影

台北錢櫃KTV大火造成重大傷亡，台中市長盧秀燕立即指示市府針對八大行業加強稽查頻率與強度，昨並親自率隊到中區自由路錢櫃KTV，抽查兩間包廂有2間消防逃生廣播音量太小，當場要求業者立即暫停營業；消防局也稽查北區好樂迪KTV因廣播主機故障，也要求暫停營業。

盧秀燕昨與經發、都發、消防局等單位直赴錢櫃KTV稽查，當時店內有2組顧客共5人唱歌消費，她抽查3間包廂測試建築物公共安全和消防設備運作，啟動測試火警時，火災逃生廣播聲量太小，排煙系統隆隆聲蓋過廣播，只有走廊發出警報聲。

盧秀燕表情嚴肅，當場要求業者立即暫停營業，強調「公安是不容挑戰的底線」、「沒得商量，做不好公安就不能做生意」；她強調市府必須採最高標準，要求業者暫停營業改善，改善好經市府複查，就可恢復營業。

錢櫃台中店副理劉憲樺表示，即刻起暫停營業，全力改善缺失，待落實各項消防檢測後，再報請市府複查。

市府聯合稽查小組昨也稽查北區好樂迪三民店，緊急廣播設備、廣播主機故障，不符合消防安全規定，也依行政執行法規定宣布暫停營業，要求即刻改善。

盧秀燕說，市府今年1到4月已聯合稽查八大行業共113家次，「但這還不夠，我們要記取教訓！」即日起市府擴大專案聯合稽查，針對中市240家視聽歌唱場所加嚴查核，要求業者確實遵守法令。

錢櫃 盧秀燕 KTV

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