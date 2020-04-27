攜手抗疫 醫材大廠康特捐贈台中市府「醫療級消毒藥水及消毒紙巾」

隨著冠狀病毒疫情席捲全球，台灣防疫模式的成效，也在國際社會上屢屢獲得高度肯定。深耕台灣醫療產業多年，來自瑞士的醫材大廠康特公司 Coltene，為響應「中央流行疫情指揮中心」高規格抗疫工作，主動號召原廠旗下以感控設備聞名的子公司 SciCan，提供總重量多達350公斤的消毒相關用品，期望為台灣防疫資源及防疫品質盡一份心力。

此次，瑞士商康特公司Coltene透過台灣代理商「白色牙材」所捐出的專業醫療級消毒藥水及消毒紙巾，由台中市政府社會局局長彭懷真負責受贈並頒發感謝狀，未來預計將這批消毒藥水及紙巾應用於台中市社會局所轄的66家老人福利機構，希望能藉此活動拋磚引玉，帶動更多民間企業、團體單位一起投入強化防疫資源的行列，共同攜手對抗這場防疫之戰，打造無虞的安全環境。