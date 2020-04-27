卓冠廷不求官 考取柏克萊大學讀公共事務碩士

台中市新聞局前局長卓冠廷是交通部長林佳龍愛將，多年來的得力左右手。他今晚在臉書發文，表示將到美國柏克萊大學讀公共事務MPA碩士，為期一年。

卓冠廷說，這幾個月以來，很多朋友關心他未來的動向，甚至一度傳出謠言，說他將到某公家單位任職，所幸一一澄清後，並沒有讓不實消息傳出。

「今天，是時候向大家報告：我即將繼續深造，出國攻取碩士學位。」

他表示，這幾年來時刻反省自己在政治及公眾事務的底蘊不足，現在該做的事情，似乎不是去找個「位置」而是該有個人生段落，用以精進及充實自己。

他提到做出這個重大決定，除了感謝林佳龍部長的支持外；更感謝他的太太洪慈庸及雙方爸媽支持，讓他能放心踏上旅途。

洪慈庸說「如果這是你需要的，就去做吧，我全力支持你。」還吩附記得要多和女兒視訊。

取得家人們的支持後，開始煎熬的考試及準備過程。當中得到很多貴人的協

他申請了幾間學校，最後決定前往美國加州柏克萊大學就讀公共事務MPA碩士學位（Berkeley University of California, Berkeley Master of Public Affairs ）。

原訂2020年5月開學，但因疫情，目前學校規劃頭一到兩個月的課程改為線上上課，9月才會視情況恢復實體課程（可能也會延期）。所以，我應該會在台灣當「線上留學生」一陣子，等到疫情趨緩才動身前往美國。