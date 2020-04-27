聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃偉哲為「1968」砲中央 南投正副縣長也很有意見
交通部升級「1968」APP提供全台234個景點人潮資訊，引來台南市長黃偉哲砲轟，並質疑標準在哪？南投縣副縣長陳正昇也批評中央「閉門造車」，沒做地方調查就匡列，也沒讓地方確認；縣長林明溱則憂心，數據不準恐毀地方觀光經濟。
南投縣副縣長陳正昇指出，中央為了防疫立意良善，但就是不尊重地方，又不瞭解地方人潮狀況或景點型態，就「閉門造車」，造出來的車（匡列點）也不讓地方確認，光是這動作就沒做，哪來的自信說是精確的。
陳提到，像南投縣內被列在「1968」APP上的，像是杉林溪、麒麟潭等定點，在南投縣也不是什麼熱點，就算是日月潭、清境農場等腹地廣大，只要做好人潮管控，社交距離、戴口罩等自我管理措施，大致上也不會太大問題。
南投縣長林明溱也痛批，中央列出的景點數據要是準也就算了，但光看南投麒麟潭被列入，溪頭反而沒有，就知道中央不懂地方景點人潮亂列一通，根本沒標準可言；此外，被匡列就像間接代表這些「警點」別去，沒列入的擠到爆就沒關係。
林強調，顧防疫也要顧經濟，因此人潮管控也要準確也平衡處理，中央和地方可以互相配合做分流，而不是就是匡列幾個「警點」做數就好，況且是數據不準確，景區沒什麼人卻又被列成紅黃警示，恐毀掉當地觀光經濟，害慘旅宿、餐飲業。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言