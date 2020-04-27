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台中不止自由路錢櫃暫停業 一中好樂迪也暫停

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市府聯合䅲查小組突襲檢查一中好樂迪KTV，因消防設備不合格也暫停營業。圖/市府提供
台中市府聯合䅲查小組突襲檢查一中好樂迪KTV，因消防設備不合格也暫停營業。圖/市府提供

台北市林森北路錢櫃KTV大火，發生傷亡憾事，台中市盧秀燕27日下午帶隊到中區錢櫃自由店突擊安檢，查獲逃生通知不合格等多項疏失，要求業者即刻暫停營業改善，同時中市府也率隊到北區一中街商圈的好樂迪突擊檢查，發現緊急廣播設備、廣播主機故障，不符合消防安全規定，也被要求立即停業。

台中市聯合稽查小組由市府消防局、經發局、都發局丶警察局等跨局處組成，盧秀燕率隊稽查錢櫃自由店。另巿府也前往北區一中商圈的好樂迪KTV突擊檢查。

中市府消防局表示，好樂迪三民店緊急廣播設備、廣播主機故障，不符合消防安全規定，消防局依據行政執行法第36、39條規定，宣布暫停營業，要求即刻改善，經市府確認完成公共安全檢查合格後才能復業，對此，業者表示將全力配合。

台中市一中商圈好樂迪KTV下午貼出暫停營業公告。圖/市府提供
台中市一中商圈好樂迪KTV下午貼出暫停營業公告。圖/市府提供

錢櫃 盧秀燕 台中市

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