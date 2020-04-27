零確診飯店提供一房抽獎慶祝 這家電影院還在苦撐

受新冠肺炎疫情影響，旅遊住宿、電影院等娛樂業都大受衝擊，有業者為了慶祝「零確診」還提供一間房抽獎免費住宿，而因應五一連假和母親節假期，彰化縣鹿港鎮永樂、澄悅飯店等都推出優惠方案；而員林影城已成為彰化縣唯一開放的電影院，仍繼續苦撐。

彰化縣鹿港鎮永樂酒店行銷業務經理趙彧表示，鹿港鎮風景區內飯店受疫情影響業績普遍掉了五、六成，最近除了再拓展國內商務客層，五月也推出優惠方案，原價一萬五千元以上的4人一泊二食專案平日優惠6666元，還有王功海邊的採蚵摸蛤活動體驗、桌遊、親子腳踏車等免費設施。

鹿港鎮澄悅飯店協理陳玉玲說，飯店最近為了慶祝 「零確診」也提供一間雙人房抽出幸運兒免費住宿 5月將繼續提供醫護、藥師等防疫人員平日雙人住宿2200優惠，原本2880的一般雙人房平日也有2500元優惠，附設牧館牛排也有吃肉打卡等周年慶活動，最近享五折優惠，住宿及用餐都會送來店禮，。