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台東連兩震！19:58規模4.3 最大震度三級

疫情衝擊 這兩國恐淪為亞洲受創最重經濟體

零確診飯店提供一房抽獎慶祝 這家電影院還在苦撐

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣只剩員林戲院還在營業，不過業者說，就連假日也僅剩平時一成的來客，今天下午豪華的戲院大廳只有1、2位客人在等待看電影，整個電影院空盪盪。記者林宛諭／攝影
彰化縣只剩員林戲院還在營業，不過業者說，就連假日也僅剩平時一成的來客，今天下午豪華的戲院大廳只有1、2位客人在等待看電影，整個電影院空盪盪。記者林宛諭／攝影

受新冠肺炎疫情影響，旅遊住宿、電影院等娛樂業都大受衝擊，有業者為了慶祝「零確診」還提供一間房抽獎免費住宿，而因應五一連假和母親節假期，彰化縣鹿港鎮永樂、澄悅飯店等都推出優惠方案；而員林影城已成為彰化縣唯一開放的電影院，仍繼續苦撐。

彰化縣鹿港鎮永樂酒店行銷業務經理趙彧表示，鹿港鎮風景區內飯店受疫情影響業績普遍掉了五、六成，最近除了再拓展國內商務客層，五月也推出優惠方案，原價一萬五千元以上的4人一泊二食專案平日優惠6666元，還有王功海邊的採蚵摸蛤活動體驗、桌遊、親子腳踏車等免費設施。

鹿港鎮澄悅飯店協理陳玉玲說，飯店最近為了慶祝 「零確診」也提供一間雙人房抽出幸運兒免費住宿 5月將繼續提供醫護、藥師等防疫人員平日雙人住宿2200優惠，原本2880的一般雙人房平日也有2500元優惠，附設牧館牛排也有吃肉打卡等周年慶活動，最近享五折優惠，住宿及用餐都會送來店禮，。

彰化縣彰化市的兩家電影院彰化大戲院和台灣大戲院都營業到昨天就暫停營業，受疫情影響，表示將整修內部，彰化縣只剩員林戲院還在營業，不過業者說，就連假日也僅剩平時一成的來客，今天下午豪華的戲院大廳只有1、2位客人在等待看電影，整個電影院空盪盪。

澄悅飯店最近為了慶祝 「零確診」提供一間雙人房抽出幸運兒免費住宿， 5月將繼續提供醫護、藥師等防疫人員平日雙人住宿2200優惠， 慰勞辛苦的防疫人員。圖／翻攝自澄悅飯店臉書
澄悅飯店最近為了慶祝 「零確診」提供一間雙人房抽出幸運兒免費住宿， 5月將繼續提供醫護、藥師等防疫人員平日雙人住宿2200優惠， 慰勞辛苦的防疫人員。圖／翻攝自澄悅飯店臉書
鹿港鎮永樂酒店除了加強防疫工作，5月也推出優惠專案，還結合採蚵摸蛤等戶外體驗活動。圖／翻攝自永樂飯店臉書
鹿港鎮永樂酒店除了加強防疫工作，5月也推出優惠專案，還結合採蚵摸蛤等戶外體驗活動。圖／翻攝自永樂飯店臉書

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