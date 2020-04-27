錢櫃大火除施工便宜行事 南投建設處長更點出一主因

台北市昨傳錢櫃KTV大火釀死傷悲劇，南投縣長林明溱今在縣務會議中，責成消防局、警察局、建設處加強全面稽查類似場所相關安全設施，並要求落實執行施工消防替代方案，副縣長陳正昇今晚也將陪同前往查察，以杜絕類似狀況發生。

林明溱指出，台北市錢櫃KTV火警憾事造成5死、多人輕重傷，令人哀悼痛心，也值得大家心生警惕，而KTV、夜店等屬於民眾易密切聚集且密閉空間的場所，公共安全尤為重要，平時除落實相關消防檢查，也應加強稽查和抽檢。

南投縣消防局表示，今天晚上將會同警察局、建設處，由陳副縣長領軍從嚴稽查草屯、南投500平方公尺以上KTV，後續將在1周內完成面積300平方公尺以上KTV稽查，發現有消防設施不符規定會先要求改善，複檢未能通過將勒令停業。

而台北市錢櫃大火被查出相關消防警報等設施全被關閉，建設處長李正偉直指發生主因，他表示，業者有申請無障礙設施電梯施工改善申請相關建築設可，但可能沒同時提出消防替代計畫，施工時便宜行事，直接關閉觸及既有預警設施釀憾。

李正偉說，有些業者施工不停業又怕影響客人，為免施工觸及既有消防警報等設施，就直接關閉消防警示系統；而在未依規定提出消防替代計畫，根本無輔助照明、警示可取代並發揮功能，導致真正碰上火災，延誤反應時間，加劇災情惡化。