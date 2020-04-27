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日月潭飯店搶五一商機 推母親節戶外新行程

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭的貓囒山是紅茶故鄉，山徑步道親民，又能夠欣賞到絕美的湖光山景，是闔家可輕鬆挑戰的小百岳。圖／雲品酒店提供
日月潭的貓囒山是紅茶故鄉，山徑步道親民，又能夠欣賞到絕美的湖光山景，是闔家可輕鬆挑戰的小百岳。圖／雲品酒店提供

全民防疫時期，民眾減少出遊安排，造成各景點飯店的住宿退訂率增加，以日月潭而言，不但雲品訂房率只有5成，連著名的涵碧樓也明顯下滑一至兩成，面臨未來的五一連假母親節商機，不但即日起推出「寵愛媽咪」一泊三食住房優惠專案外，更鎖定國人最近防疫自駕出遊，安排走出戶外挑戰小百岳行程，進行日月潭分區、分流旅遊的首選路線，青年活動中心再推勞工解悶專案，住房下殺3折。

飯店業者指出，為迎接5月即將迎來的勞動節連假及母親節，為讓旅客不受疫情影響擁抱大自然，讓民眾避開人潮，前來日月潭不再只有遊湖、慢跑或騎自行車，發現疫情連假期間仍有不少民眾攜家帶眷出門遊玩，藉由日月潭周邊正在興起的螢火蟲季，選定潭畔步道旁有季節限定的大量螢火蟲出沒，雲品溫泉酒店每日安排晚間7時，由專人帶領導覽賞螢。

涵碧樓推出養生之旅住房專案，客製化結合SPA、餐飲跟住房等多項服務內容；同樣可以在白天體驗「貓囒山踏青」，山徑路線親民，又能沿途認識台灣紅茶起始的茶改場魚池分場，欣賞茶園景觀、日式宿舍、老茶廠，及全台第三高的日月潭氣象站，而後登上山頂，又能夠遠眺日月潭湖光山色之美，是闔家輕鬆挑戰的小百岳的秘境。

雲品溫泉酒店指出，遵守觀光局總量管制及客源分流的政策，持續把關每個防疫細節，讓旅客安心出遊度過勞動節及母親節，避免人潮聚集在主要景點，更避免前往國家級警報景點或擁擠的登山步道，而即日起推出的「寵愛媽咪」一泊三食住房優惠專案，更有價值2888元的五星主廚特製頂級「龍蝦海鮮鍋」美食加持。

日月潭畔步道旁最近有季節限定的大量螢火蟲出沒，雲品於每日晚間7點將由專人帶領導覽賞螢。圖／雲品酒店提供
日月潭畔步道旁最近有季節限定的大量螢火蟲出沒，雲品於每日晚間7點將由專人帶領導覽賞螢。圖／雲品酒店提供

日月潭 連假 母親節 勞動節

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