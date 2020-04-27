彰縣新冠肺炎確診18人 14人已康復出院

中央疫情指揮中心宣布今天0新增確診個案，彰化縣疫情發展也逐漸趨緩，1個月來未新增確診個案，目前累計18例確診病例，1人死亡，14人已出院，3人輕症還在住院治療，目前2採均陰性，若中央公布第3採檢驗結果為陰性就可出院。

彰化縣議會今天召開臨時會，縣府衛生局長葉彥伯針對新冠肺炎疫情與防疫工作做專案報告，依統計縣內確診病例境外移入國以英國、美國最多，且大都是學生身分，除了死亡個案白牌計程車司機外，其餘屬輕症患者，彰化居家隔離累計185人，現在降到個位數9人，居家檢疫累計3654人，目前追蹤也下降到330人。

葉彥伯表示，預計6月左右疫情會趨緩，但在各國「解封」後，可能又有一批回國潮，到時檢疫量能須充足，針對沒有居住所的弱勢縣民，已規劃3處公務廳舍安置，也有居家檢疫替代所或檢疫旅館5處提供返國的居家檢疫民眾入住。

葉彥伯也說，疫情衝擊下已改變民眾原本的生活模式，在疫苗出來之前，新冠肺炎病毒仍具威脅，大型群聚活動應要調整舉辦方式，社交距離、洗手戴口罩等應成為民眾平時的生活習慣。