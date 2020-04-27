麗寶向勞工致敬 500元消費抵用券將發2000萬
麗寶Outlet Mall與勞工共體時艱，推出「500元振心消費抵用券」，預計發出總價值2000萬元的消費抵用券，回饋全台防疫期間仍然堅守岡位的勞工，5月1至5月10日，勞工出示證件，就可以至服務台免費領取，每人限領一份。
麗寶Outlet Mall推出「500元振心消費抵用券」，共限量4萬份，內含5張面額100元的消費抵用券，到館內超過50多家運動休閒品牌，或是精品包款、眼鏡等100多家男女裝服飾配件，除原本Outlet折扣價外，再折抵100元。
母親節將至，按摩椅品牌tokuyo、奧佳華、高島、Concern康生，除推出母親節限定買一送一優惠外，還能再享100元折扣，雙重優惠。
即日起至5月10日全館舉辦「麗寶媽咪節活動，嘉儀電器推出AirFree空氣殺菌機買一送一，5月9日當天憑全館不限金額發票，並出示與媽媽一同帶上口罩，並在麗寶Outlet Mall拍攝的美照並打卡，可免費兌換MISTER DONUT甜甜圈兌換券乙份。
母親節當天加碼舉辦「你寵媽我買單」回饋抽獎活動，限當日消費發票，可免費領取抽獎券，幸運得主5月10日當天所有消費總額，麗寶Outlet Mall同額購物金大方送。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言