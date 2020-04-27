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錢櫃大火案警惕 南投嚴查警報不響灑水失靈

中央社 / 南投縣27日電

由於台北市錢櫃KTV火警造成多人死傷，南投縣長林明溱今天在縣務會議特別指示，針對KTV立即嚴格安檢，若發現消防設施不符規定，特別是警報不響、灑水失靈，須限期改善。

錢櫃台北市林森店昨天發生火警，造成5人死亡、1人命危，台北市消防局昨天表示，現場進行電梯整修工程，卻將全棟相關消防設備關閉，且未送消防防護計畫就偷跑施工；業者施工需提消防防護計畫，若要關閉相關消防設備時，則需有替代方案。

林明溱今天主持縣務會議時，特別要求消防局、警察局、建設處全面稽查類似場所，同時要求爾後無障礙設施電梯等施工申請，須提報消防替代方案並落實，也絕對要杜絕因施工而關閉消防安全警示設備等狀況。

林明溱表示，公共安全非常重要，也值得警惕，他已要求消防局、警察局、建設處針對KTV等民眾聚集的密閉場所立即執行嚴格公安檢查，若發現消防設施不符規定，特別是警報不響、灑水設施失靈等，一定要求業者限期改善後才能繼續營業，並要遵守人潮防疫規範。

縣政府建設處長李正偉說，這起不幸事件查出相關消防警報等設施被關閉，因此，將由消防、警察、建設等主管單位，依照中央法令採簽證及申報制，執行相關營業場所公安稽查，尤其八大行業更會增加聯合稽查強度，防疫、消防安全、建管等規範都會要求業者落實。

南投縣政府消防局長林聰吉說，今天下午將到南投市嘉年華KTV、草屯鎮好樂迪KTV執行消防安全檢查，若發現業者消防安全不符規定，即開立限期改善通知單。

另外，南投市貓羅溪綠美橋第一期改善工程大致完工，即將開放通行，但原本紅色橋身卻塗上白漆，民眾習慣綠美橋紅色原貌外觀，紛紛向縣議會、市公所反映，林明溱今天拍板決定順應民心，將在第二期工程讓綠美橋「紅顏」再現，恢復紅色拱橋原貌。

KTV 林明溱 警察 錢櫃 公安

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