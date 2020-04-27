台灣抗疫亮眼 義大醫院向泰國媒體分享經驗

武漢肺炎疫情壟罩全球，台灣在防疫上繳出亮眼成績，義大醫院防疫醫療團隊日前接受泰國媒體Hfocus視訊採訪，提供台灣防疫經驗，供泰國衛生政策決策者和醫護人員參考。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情壟罩全球，鄰近中日韓等重災區的台灣，防疫繳出亮眼成績，吸引國際媒體目光。泰國以報導醫療照護系統與衛生政策為主的Hfocus，4月9日透過外貿協會引介，透過視訊採訪義大醫院防疫醫療團隊，吸取台灣防疫經驗，供泰國衛生政策決策者和醫護人員參考。

在線上分享台灣防疫經驗的義大醫院團隊，包括國際長梁正隆醫師、執行副院長鄭勝峯醫師、內科副院長林俊農醫師、感染管制部長黃俊凱醫師、國際醫療部湯道謙醫師、資訊部及國際醫療團隊。

鄭勝峯回應記者提問時表示，義大醫院身為重症醫院，擁有完善的防疫規劃，且肩負鄰近地區的檢測重責，從疫情爆發至今的採檢量已逾千例。近日也配合政府政策擴大採檢。

湯道謙表示，台灣這次在COVID-19防疫措施，記取17年前對抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）教訓，在疫情爆發初期，政府就立即成立中央流行疫情指揮中心，結合民間與政府的力量共同對抗疫情傳播，確保醫療資源分配均等，降低民眾恐慌。醫院在整個防疫體系扮演重要角色，採取多項防疫措施，避免院內感染，保護院內病人、家屬與工作人員健康，確保醫療體系健全。

黃俊凱提到，政府針對有風險疑慮的民眾即時進行行動通訊裝置追蹤、居家檢疫及隔離等措施，降低社區感染的風險，並利用台灣健保資料庫的優勢，讓醫院得以迅速掌握民眾旅遊史及接觸史，有效降低第一線醫護人員面對疫情的風險。

黃俊凱強調，這次台灣的防疫能夠維持良好的表現，要感謝政府與醫院互相交換資訊。透過通訊軟體或視訊會議，各大醫院、專家學者和指揮中心能夠保持密切聯繫，隨時更新疫情狀況。義大醫院很樂意將自身的經驗分享給海外的醫療人員，盼能夠在全球疫情爆發同時，盡一份心力。

外貿協會有感台灣醫療院所防疫有成，透過全球63個海外據點廣宣台灣防疫成效，也陸續促成印度及緬甸的醫療團隊，透過視訊向台灣的成大、彰基等醫院請益防疫經驗，參與的印度及緬甸醫師已逾1萬名，目前還有其他多個國家正透過外貿協會的安排將與國內醫院進行線上的防疫經驗交流與課程教授。