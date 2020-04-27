大甲鐵砧山活化 蔡其昌會勘再爭取2500萬經費

立法院副院長蔡其昌今邀交通部觀光局副組長林秀霞、台中市議員施志昌、台中市政府風景區管理所長廖偉志、頂店里長梁福昌等人到大甲鐵砧山會勘，再爭取2500經費挹注第三期工程，預計明年8月前完工，持續打造鐵砧山與鰲峰山成為「海線雙丘」。

台中市大甲區鐵砧山觀光服務設施改善工程共分為4期，目前進入到第3期工程－鐵砧山劍井遊憩區整體規劃計畫，主要打造方向為國姓廟周邊步道廣場重塑、銀錠門戶據點（劍井）再造，包括劍井周邊歷史走廊軸線強化、地景式分層活動劍井廣場及配合地形高差增設可供遊休憩之停留空間等。

工程總經費為2500萬元，交通部觀光局補助1350萬元，市政府配合款1150萬元，工程預定今年9月發包，一年內可完工啟用。

蔡其昌表示，鐵砧山活化工程順利的進入到第3期，完工後除了讓海線鄉親重拾兒時記憶外，更可以吸引觀光人潮前來，帶動地方經濟發展。未來他更會努力爭取第4期預算，讓鐵砧山持續的活化起來。

施志昌說，清水有運動山丘鰲峰山，大甲有探索山丘鐵砧山，汲取鰲峰山成功的活化案例，將讓「海線雙丘」共同提昇台中市海線西北五區及中台灣的觀光視野。

所長廖偉志提到，鐵砧山活化工程完工後，未來預估可吸引年遊客量130萬人觀光遊憩，讓主題公園形象鮮明化，重新活化鐵砧山遊憩，希活絡週邊觀光產業經濟的復甦，打造「海線雙丘」，讓鐵砧山成為擁有海岸大草原及歷史劍井探索型公園。

鐵砧山活化工程內容，第一期工程：為基礎設施整治工程，包括北側坍塌等水土保持、特色休閒空間重塑等。將步道及草坪重鋪、新建勾月表演場並彩繪太陽之門廣場。第1期工程108年8月30日完成，總工程經費2400萬元。

第二期工程，繼續打造鐵砧山風景區成為青少年自我挑戰探索之基地，增設兒童遊憩設施、青少年互動遊戲場等；並將雕塑公園腹地營造成無邊界地景遊憩場域及戶外展演活動場。第2期工程總工程經費3000萬元，預定109年7月30日完成。

第三期工程，鐵砧山劍井遊憩區整體規劃計畫，為大甲鐵砧山整體景觀發展之後續工程，主要打造方向為：

1.國姓廟周邊步道廣場重塑：包括國姓廟、好漢坡步道、三軍紀念廣場等之既有步道整合、劍井廣場南側公廁(設施更新優化)、步道及廣場鋪面規劃、遊憩服務景觀設施融合及植栽綠美化等