台灣每年有千人遭蛇吻 南投衛生局提前備抗蛇毒血清

又到了季節交換的時候，因每年有1000名以上的民眾遭毒蛇咬傷。南投縣內多山，隨著近日氣候漸趨溫暖，南投衛生局表示， 常有民眾前往野外登山，正是蛇類開始多發活動出沒之時，需做好防護措施謹防蛇咬外，縣內各醫療院所已預防備有抗蛇毒血清供緊急使用。

南投衛生局指出，目前台灣有23種毒蛇，常見有屬於出血性的赤尾鮐、龜殼花、百步蛇；屬於神經性的雨傘節、飯匙倩；以及兼有出血與神經混和性的鎖鏈蛇等，依健保資料顯示，台灣使用抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清的人數最多，平均每年為998人；因而提醒民眾如將前往郊外、或賞螢火蟲等接近山川等大自然環境郊遊時，宜以棍棒打草驚蛇，並穿著長袖衣物及長靴自我保護，小心防範毒蛇咬傷。

衛生局並表示，民眾應避免在蛇類最活躍的夜間、日出及雨過天晴等時節、蛇類出沒的地方逗留。若不慎被毒蛇咬傷請保持鎮定，盡可能的辨別毒蛇的形狀、顏色及特徵，並固定傷肢並使之低於心臟，可用彈性繃帶或絲襪包紮患肢後再利用木板、樹枝作成夾板固定，盡速送醫院醫治。

因應新冠肺炎疫情又值51勞動節連假，民眾遭毒蛇咬傷時，可就近尋求醫療協助，撥打國內免付費民眾疫情通報及關懷專線1922外，也可撥或0800-001922洽詢，民眾亦可撥打南投縣衛生局諮詢專線049-2220904。