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延後開學「哀鴻遍野」 湖埔社大開源自救

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣湖埔社大利用構樹的樹皮製做桌墊，多元開拓財源。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖埔社大利用構樹的樹皮製做桌墊，多元開拓財源。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府為避免群聚擴散新冠肺炎疫情，延後社區大學春季開學，社大沒學費收入，財務短絀，只好各顯神通開拓財源，溪湖鎮湖埔社大開放生態農場休憩，入園酌收費用可抵飲料，維持基本開銷。

縣政府一再延後社大春季開學日，縣內各社大不但沒收入，還面對少數學員要求退費的窘境。湖埔社大執行長林淑玲說，社大人事支出每月約30萬元，防疫期間事務照常運作，開銷實在吃不消，因此把東螺溪生態教育園區列為重點經營，歡迎社團和學校到園區做生態教學。

湖埔社大清理東螺溪自行車道旁的雜木，適度砍除生長過度的構樹，剝除和敲打泡水後的樹皮，可作桌墊、樹皮畫紙和手工藝材料，湖埔社大義賣成品開拓財務來源。林淑玲說，入園收費和義賣當然無法取代正常收入，希望疫情趕快過去，讓社大早日回到常軌。

義賣 疫情 新冠肺炎

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