延後開學「哀鴻遍野」 湖埔社大開源自救

「社團法人台灣網路教學學會」是由台中一群對資訊教育有熱情的教育人員創立，藉孩子對電腦的喜愛，養成閱讀好習慣；在網路成立「教育生活家─瓜瓜漂流親子網」，邀老師命題，至今有15個、累積6000多本課外書網路閱讀認證，還花2年建構200多份閱讀理解測驗，提升小朋友閱讀理解素養；累計全國已有超過21萬學生登錄會員使用這套閱讀認證，參與老師超過7500人。

2020-04-27 01:07