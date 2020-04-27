快訊

直播／我今又0確診 總累積仍維持429例、290人解除隔離

「天朝蓮花」裡踢球？ 中國建築奇觀與民族野望

山手線盧秀燕說中央應全額 蔡其昌：市長太好當

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左4）和立法院副院長蔡其昌（左3），今天同在大甲火車站旁新建機車停車場啟用典禮。記者游振昇/攝影
台中市長盧秀燕（左4）和立法院副院長蔡其昌（左3），今天同在大甲火車站旁新建機車停車場啟用典禮。記者游振昇/攝影

台中市盧秀燕今天說，台中鐵路山手線一定要做，但中央應比照現已完工的台中山線鐵路高架化一樣，中央全額補助經費，民進黨籍立法院副院長蔡其昌現場回應說，空汙和山手線都要推給中央，市長太好當。

盧秀燕表示，台中山線鐵路高架化已完工，她當立委時，和前台中市長胡志強爭取中央全額補助，370億經費，從豐原到大慶站。

盧秀燕說，台中鐵路山手線計畫一定要做，希望比照台中山線高架化工程，中央全部買單，因為鐵路是中央的，哪有地方政府蓋鐵路。

蔡其昌表示，盧秀燕市長上任後就說不做山手線，現在又說要做，他很訝異，像是說要請客，却叫別人買單一樣，誠意不足，他身為中央民代，沒有行政權，不管台中市政府要不要爭取山手線，他都會先努力爭取台鐵，台中海線鐵路雙軌，部分路段高架。

蔡其昌說，900億經費是山手線和雙軌，高架，還有新路線與場站的台鐵捷運化計畫，他希望市長多用功點，要有魄力，了解台中海線鄉親需求，山手線需要台中市政府發動，他說如果空汙和山手線都要推給中央，市長太好當。

盧秀燕 台中市 蔡其昌

延伸閱讀

影／中市公安加嚴加密 盧秀燕今天帶隊專案檢查

台中八大最多家 盧秀燕下午帶隊再查錢櫃

大甲火車站旁新蓋機車停車場啟用 可免費停175輛機車

台中兵推超前部署 「封城秀燕」錯在哪？

相關新聞

台灣每年有千人遭蛇吻 南投衛生局提前備抗蛇毒血清

又到了季節交換的時候，因每年有1000名以上的民眾遭毒蛇咬傷。南投縣內多山，隨著近日氣候漸趨溫暖，南投衛生局表示， 常有...

日月潭也有漁會！ 1500位漁民符合紓困開放申請

南投縣位在台灣中央，是唯一不與海鄰的縣分，但全縣卻有5500位漁民，目前納保於日月潭區漁會，屬於勞保身分，本周起可以開始...

延後開學「哀鴻遍野」 湖埔社大開源自救

彰化縣政府為避免群聚擴散新冠肺炎疫情，延後社區大學春季開學，社大沒學費收入，財務短絀，只好各顯神通開拓財源，溪湖鎮湖埔社...

綠美橋紅變藍白惹議 南投縣府要花300萬恢復原貌

南投縣南投市綠美橋改善工程除執行橋體鏽蝕檢修，為友善貓羅溪生態，更幫它換新裝，從紅色改漆為藍白色，但因當地公所和民眾對更...

大甲火車站旁新蓋機車停車場啟用 可免費停175輛機車

台中大甲火車站機車停車位不足，火車站前常出現亂停機車，造成交通亂象，台中市政府規劃，拆除車站旁台鐵舊員工宿舍並興建新機車...

草療醫護超有愛 為助病友認購滯銷高麗菜200斤

新冠肺炎疫情緊張，連帶影響我國經濟，衛福部草屯療養院近期發現病友小禎鬱鬱寡歡，得知是她因自家在南投縣信義鄉山區栽種的高麗...

風雲社團／台灣網路教學學會 推動閱讀

「社團法人台灣網路教學學會」是由台中一群對資訊教育有熱情的教育人員創立，藉孩子對電腦的喜愛，養成閱讀好習慣；在網路成立「教育生活家─瓜瓜漂流親子網」，邀老師命題，至今有15個、累積6000多本課外書網路閱讀認證，還花2年建構200多份閱讀理解測驗，提升小朋友閱讀理解素養；累計全國已有超過21萬學生登錄會員使用這套閱讀認證，參與老師超過7500人。

南投仁愛鄉生態方舟復建 發展部落旅遊

南投縣仁愛鄉南豐社區眉溪旁「生態方舟」，過去是一片良田區，經豪雨風災與土石流肆虐吞沒，水保局南投分局與部落居民合作復建，打造濕地生態池，並以傳統家屋、穀倉、竹編彩虹橋點綴，要發展部落旅遊。

香蕉銷日本 芒果賣新加坡 本土水果疫外價揚

受疫情影響國外水果難進口，帶動本土水果價格上揚，彰化果菜市場理事主席陳建宏說，近3個多月進口水果少了3、4成，國產水果的葡萄、香蕉等售價都上揚，香蕉甚至能出口到日本；公部門也協助網路行銷，讓水果搭上「宅經濟」之惠。

花壇回收拖鞋 打造教育園區

彰化縣花壇鄉早期有許多泡棉工廠，也是拖鞋製造產業聚落，但產業逐漸沒落凋零；在地青年近年集結力量，承租虎山岩展示館改造為「拖鞋村」，還成立廢拖鞋回收環保教育園區，以產業DIY、與在地企業合作，將廢棄拖鞋再利用。

台中州廳未來樣貌 地方有異見

國定古蹟的台中州廳，盧市府拍板定案做廳舍，但藝文人士與綠營議員有不同意見，近日熱烈辦連署活動；不過目前正反意見都有，市府正跨局處研議，原則先維持現狀繼續辦公，另周邊歷史建物群要打造像華山文創古蹟群，廣場不定期辦演唱會。

第一線救護員防感染 中投消防出招

新冠肺炎疫情持續延燒，第一線救護人員防感染風險，台中市消防員塗螢光劑測試防護裝，檢視消毒是否確實；南投縣消防則串連醫師實地教學演練，以確保載運肺炎疑似或確診個案，能徹底阻隔相關緊急救護波及救護員，甚至成防疫漏洞。

熱門新聞

「自救價」不用千元 烏山頭湖境會館住第二晚僅888

五星級外帶餐盒受歡迎 餐廳母親節桌菜推外帶搶訂單

台61線區間測速廠商鬧烏龍 設備不須經國家檢驗受質疑

錢櫃KTV火警釀5死 消防員：逃生避難圖記好最重要

防護衣國家隊缺工 鄭文燦：報告總統防疫阿嬤超認真

錢櫃火災！柯文哲南下屏東訪察 緊急中斷行程北返

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。