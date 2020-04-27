山手線盧秀燕說中央應全額 蔡其昌：市長太好當

台中市長盧秀燕今天說，台中鐵路山手線一定要做，但中央應比照現已完工的台中山線鐵路高架化一樣，中央全額補助經費，民進黨籍立法院副院長蔡其昌現場回應說，空汙和山手線都要推給中央，市長太好當。

盧秀燕表示，台中山線鐵路高架化已完工，她當立委時，和前台中市長胡志強爭取中央全額補助，370億經費，從豐原到大慶站。

盧秀燕說，台中鐵路山手線計畫一定要做，希望比照台中山線高架化工程，中央全部買單，因為鐵路是中央的，哪有地方政府蓋鐵路。

蔡其昌表示，盧秀燕市長上任後就說不做山手線，現在又說要做，他很訝異，像是說要請客，却叫別人買單一樣，誠意不足，他身為中央民代，沒有行政權，不管台中市政府要不要爭取山手線，他都會先努力爭取台鐵，台中海線鐵路雙軌，部分路段高架。

蔡其昌說，900億經費是山手線和雙軌，高架，還有新路線與場站的台鐵捷運化計畫，他希望市長多用功點，要有魄力，了解台中海線鄉親需求，山手線需要台中市政府發動，他說如果空汙和山手線都要推給中央，市長太好當。