台中八大最多家 盧秀燕下午帶隊再查錢櫃
台北市林森北路錢櫃大火造成5死、1命危，檢警深入追查起火原因及相關責任。台中市長盧秀燕昨指示針對台中市八大行業列管的446家業者，市府須提高稽查頻率及強度。今天下午2點，盧秀燕將帶隊查核自由路錢櫃是否落實建築物公共安全、消防設備及管理、商業登記等項目。
台中市的八大行業是中部地區家數最多，也是中部消費重鎮，光是登記KTV就有200多家。
台中市政府表示，針對建築物公共安全管理，市府跨局處組成維護公共安全聯合稽查小組，定期稽查轄內視聽歌唱業等特定行業，都發局並複查申報內容，主動提高對舞廳、飲酒店、視聽歌場類等場所進行100%複查，今年1至4月已聯合稽查八大行業共113家次。
市府維護公共安全聯合稽查小組今年1月15曾前往台中錢櫃KTV稽查，無不良狀況，將盡速安排重點式稽查。另為強化公共安全，市長盧秀燕已指示針對台中市列管業者，提高稽查頻率及強度，保障市民消費安全。
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