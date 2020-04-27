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日月潭也有漁會！ 1500位漁民符合紓困開放申請
南投縣位在台灣中央，是唯一不與海鄰的縣分，但全縣卻有5500位漁民，目前納保於日月潭區漁會，屬於勞保身分，本周起可以開始申請新冠肺炎疫情的勞工紓困補助，凡勞保投保薪資在2萬4000元以下，即可申領3個月3萬元的紓困金。
魚池鄉長劉啟帆表示，目前全南投縣納在日月潭區漁會下的渔民共有5500人，但合補助資格的約1500人，而鄰近日月潭畔的魚池鄉統計全鄉共有漁民2400位，符合補助資格的漁民只有500人，今天起開始可以前往漁會領格申請表格。
日月潭區渔會表示，早在民國24年的日據時期的日月潭地區漁民，就成立了漁會組織，取得日月潭專用漁業權；政府遷台後再由南投縣漁會更名為「南投縣日月潭區漁會」，是全台唯一的高山淡水漁會，轄區包括整個南投縣，如今5500多會員散佈全縣各個鄉鎮，從事於河沼捕撈及高冷水養殖漁業。
觀光業尚未興起前，日月潭水域的淡水魚、蝦，供應原住民邵族及遷移入少數漢人的食物所，漁獲更是其主要經濟收入來源之一；潭內目前共有約有6目11科24種魚類，包括最有名的「總統魚」曲腰魚、草魚、白鰱、鯽魚等湖泊型代表性魚類，以及粗首鱲、台灣馬口魚、羅漢魚等代表性溪流型魚類。
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