大甲火車站旁新蓋機車停車場啟用 可免費停175輛機車

台中大甲火車站機車停車位不足，火車站前常出現亂停機車，造成交通亂象，台中市政府規劃，拆除車站旁台鐵舊員工宿舍並興建新機車停車場，今天舉行啟用典禮，新停車場可提供171個機車停車格及4個無障礙車格給民眾免費使用。

台中市長盧秀燕今主持啟用典禮，她表示，大甲火車站旁的台鐵宿舍荒廢許久，已成危樓市府規劃拆除原台鐵宿舍並活化利用設置機車停車場。

盧秀燕說，感謝立法院副院長蔡其昌幫忙協調台鐵， 爭取大甲火車站旁閒置台鐵宿舍，由台中市政府規劃，編經費，新停車場啟用後再加上車站前原設置的120個機車停車格，可提供300格機車停車格給民眾使用，有效改善機車亂停情形。

大甲區公所說明，此工程經市府交通局規劃並提撥111.3萬元經費，由大甲區公所負責工程招標與執行，今年初動工，3月完工。

蔡其昌致詞說，市政建設就是要這樣，不分色彩和政黨，一棒接一棒，他在前台中市長林佳龍任內，已提出大甲火車站旁交通和環境整體改善計畫。