彰化防疫情擴大 秀傳醫院增設負壓實驗室

新冠肺炎疫情嚴峻，彰化縣府邀請彰化秀傳醫院加入疾病管制署新冠肺炎指定檢驗機構，全縣檢驗量能將從原本從1天約200件，可提升至300件，以因應若疫情擴大，可能湧入的龐大檢驗量。

彰化秀傳醫院負壓實驗室今天揭牌，院方將原本SARS期間使用的負壓病房改為負壓實驗室，增設病毒核酸檢測相關儀器設備，秀傳總裁黃明和也宣布捐贈1000支電子體溫計給縣府，提供加入防疫包裝備，讓居家檢疫或居家隔離的民眾能隨時監測自己的體溫

彰化縣長王惠美說，新冠肺炎病毒依傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法規定，必須在符合生物安全第二等級負壓實驗室內操作，縣內彰化醫院、彰化基督教醫院目前有實驗室，但送驗到檢驗結果出來仍需2、3天，秀傳加入後，醫院自己的採檢可自己驗，減少檢體運送、處理時間，縮短檢驗時間。

秀傳醫院長楊基滐表示，擴大檢驗量能，除了是因應萬一發生群聚或社區感染，有大量檢驗需求，也考量國際陸續「解封」後歐美返台的檢疫，現在也有商務人士需要要出國，須提出「陰性證明」才能入境，院方可提供自費檢驗。