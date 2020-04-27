中捷土地開發招商 5/4缐上説明會距報名截止還有2天
台中捷運綠線將於今年底通車，文心崇德路口基地丶文心櫻花路口基地，預估總銷金額各為27億元及17億元，市府日前已公告徵求投資人，8月26日截止收件。因應新冠肺炎疫情，5月4日下午2點舉行「線上視訊招商說明會」欲參加者4月29日前上網報名，憑會議室密碼入場。
交通局長葉昭甫說明，捷運綠線文心路與崇德路口基地面積700坪，文心路與櫻花路口基地面積500坪，基地建蔽率及容積率均為70%及500%，開發項目比照商業區。
他強調，市府不預設立場，由投資人依市場機制充分發揮。
葉昭甫表示，因應新冠肺炎疫情，市府採用網路視訊招商說明會取代過往實體招商說明會，有意參加者只需事先上網報名，即可獲得會議室參加密碼視訊入場，4月29日報名截止。
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