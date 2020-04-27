150年客家老宅豐原「萬選居」保留「彈孔」面對歷史

市府爭取中央客家委員會經費補助，修復歷史建築豐原「萬選居」總經費3228萬元，歷經2年多施工，上月順利完工。修復過程刻意保留昔日「彈孔」的痕跡，見證歷史歲月及老建築的歷史過程。

「萬選居」主體建築形式融合閩、客風格，為三落二護龍(圍屋)，並包含外埕、禾埕、門樓、半月池等空間，工法融合漳、泉、潮州等地工藝表現，主體建築保存完整，是豐原區翁社里內目前保存最完整、規模最大的客家宅院，對中部開發史及建築史皆極具意義，2004年登錄為歷史建築。

豐原舊名葫蘆墩，清代就有農田引水灌溉的記錄。萬選居張氏之來台祖張達京是當時岸裡社第一任通事，任內開築水圳灌溉農田，對開墾葫蘆墩有不小功勞。

「萬選居」落成於清同治12年(1873)，為勉勵子孫並紀念原鄉，遂引用「青錢萬選」典故，命名「萬選居」期許子孫勤勉好學，文采出眾。這座百年宅院見證台中地區地方發展史，也是客家文化凝聚地方意識的具體象徵。

文化局表示，修復工程主要進行門樓、一落門廳、二落祖先廳、左右次間、左右過水廊、右橫屋修復等工項，其中一落與二落屋瓦原為「唐山灰瓦」(黑瓦)，921大地震修復時因取得不易而改採紅瓦，與原貌不符，這次修復恢復黑瓦屋頂。

而二落子孫廊木屏門扇面原鑲貼田螺殼碎片，經年累月風化後已不復見且破損，在彩繪匠師巧手下採用現成貝殼碎片鑲貼，恢復既有原貌。

另於一落正立面斗砌磚牆面發現舊時「彈孔」痕跡，因彈孔深及斗砌牆土埆處，為防雨水滲入，以白灰拌土朱色礦石粉跟斗砌面磚顏色相近，用來填補彈孔並保留彈痕。