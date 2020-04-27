草療醫護超有愛 為助病友認購滯銷高麗菜200斤

新冠肺炎疫情緊張，連帶影響我國經濟，衛福部草屯療養院近期發現病友小禎鬱鬱寡歡，得知是她因自家在南投縣信義鄉山區栽種的高麗菜滯銷，憂心家中生計而愁眉不展，院內草讚屋庇護商店為此大量進貨，在醫護熱情認購下，銷售一空。

草屯療養院指出，院內有同仁日前偶然聽到病友小禎提到，其父在信義鄉山區種高麗菜，她深知父親種菜辛勞，過去多賣給上山旅遊的觀光客，但近期受疫情影響，遊客量大減，也造成高麗菜滯銷，言談中流露出家計因疫陷入困頓的擔憂。

草療附設草讚屋庇護商店瞭解狀況後，負責人黃裕達主任便與小禎父親聯繫，盼能協助販售；黃表示，庇護商店以關懷理念出發，考量病友情緒及家計，也希望在商店能力範圍內，協助在地農民能在疫情期間保有穩定營收，因此大量進貨。

草讚屋向禎父進貨約200斤共75顆高麗菜，先在商店進行首波試賣，不少醫護得知販售始末，以實際購買幫助農民解決滯銷壓力，短短不到1天就銷售一空，而因院內醫護熱情響應，且不斷詢問，預計還將有第二波認購行動。

草屯療養院院藍祚鴻說，每年3至4月是高海拔高麗菜盛產期，而信義高山高麗菜鮮甜盛名在外，且營養價值高，在需要提高免疫力的防疫期間，是很棒的蔬果，因此支持院內同仁認購，也鼓勵民眾購買食用，補充自身營養，也幫助在地山農。