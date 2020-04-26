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俄羅斯暴增6361確診創單日最多 累計破8萬例

善心企業捐護目鏡紫外線燈條 助南投警消抗疫

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
基層警消防疫物資較缺乏，台中市尚鴻LED燈藝工作室捐贈LED紫外線殺菌燈條給南投縣消防局中心碑分隊，用行動挺警消抗疫。記者賴香珊／攝影
基層警消防疫物資較缺乏，台中市尚鴻LED燈藝工作室捐贈LED紫外線殺菌燈條給南投縣消防局中心碑分隊，用行動挺警消抗疫。記者賴香珊／攝影

警消工作常與民眾密切接觸，且為了防疫，工作量大增，但在防疫資源上，因非直接且頻繁與患者接觸，礙於地方財源不足，防疫資源難到位，有企業發現南投縣基層警消需求，分別捐贈護目鏡及LED紫外線殺菌燈條，用行動挺警消抗疫。

草屯警分局指出，警察工作平時需維護轄區治安，近期更投入警力協助居家隔離、檢疫訪查與協尋，以及偵察假消息等防疫工作，執勤工作和環境因疫情蔓延，感染風險也提高，但因仍不及第一線醫護，防護物資難免無法一次到位，甚至不足。

專營軍品器材的彰化縣翔準企業社獲知警方防疫困境，更考量執勤需求捐贈100副護目鏡，翔準企業表示，警察追緝歹徒需使用警槍、警棍、辣椒水及警棍等狀態，防疫得防止飛沫接觸眼睛，因此護目鏡具防爆抗霧功能，疫情後仍可使用。

台中市尚鴻LED燈藝工作室則憂心第一線救護人員執行緊急救護勤務，經常會接觸到病菌，更因新冠肺炎疫情嚴峻，若相關配備若殺菌未完全，消防隊群聚感染風險恐大增，因此捐贈其研發的LED紫外線殺菌燈條，供中心碑消防分隊使用。

尚鴻工作室洪子峻說，有感於疫情延燒，投入研發LED紫外線殺菌燈條，且經檢測確認，紫外線有效消毒波長曲間在240至280nm，當距離3公分採用UVC輻射照度4.016mW/cm2，且依病毒種類和溫度進行照射，對於滅菌有顯著功效。

對此，中心碑消防分隊致謝表示，後續將在分隊內設置消毒室，並裝設在個人內務櫃，同時也把LED紫外線殺菌燈條裝置在救護車上，以達到全面消毒；草屯警分局則表示，在防疫物資短缺當下，企業善心捐助，就是第一線警消的最強後盾。

基層警消防疫物資較缺乏，專營軍品器材的彰化縣翔準企業社捐贈防爆抗霧護目鏡給南投縣草屯警分局，用行動挺警消抗疫。圖／草屯警分局提供
基層警消防疫物資較缺乏，專營軍品器材的彰化縣翔準企業社捐贈防爆抗霧護目鏡給南投縣草屯警分局，用行動挺警消抗疫。圖／草屯警分局提供
基層警消防疫物資較缺乏，專營軍品器材的彰化縣翔準企業社捐贈防爆抗霧護目鏡給南投縣草屯警分局，用行動挺警消抗疫。圖／草屯警分局提供
基層警消防疫物資較缺乏，專營軍品器材的彰化縣翔準企業社捐贈防爆抗霧護目鏡給南投縣草屯警分局，用行動挺警消抗疫。圖／草屯警分局提供
基層警消防疫物資較缺乏，台中市尚鴻LED燈藝工作室捐贈LED紫外線殺菌燈條給南投縣消防局中心碑分隊，用行動挺警消抗疫。記者賴香珊／攝影
基層警消防疫物資較缺乏，台中市尚鴻LED燈藝工作室捐贈LED紫外線殺菌燈條給南投縣消防局中心碑分隊，用行動挺警消抗疫。記者賴香珊／攝影
南投縣消防局中心碑分隊獲台中尚鴻LED燈藝工作室捐贈紫外線殺菌燈條，因此在分隊設置消毒室，並裝設在個人內務櫃，以達到全面消毒。記者賴香珊／攝影
南投縣消防局中心碑分隊獲台中尚鴻LED燈藝工作室捐贈紫外線殺菌燈條，因此在分隊設置消毒室，並裝設在個人內務櫃，以達到全面消毒。記者賴香珊／攝影
南投縣消防局中心碑分隊獲台中市尚鴻LED燈藝工作室捐贈紫外線殺菌燈條，將燈條裝置在救護車上，以達到全面消毒。記者賴香珊／攝影
南投縣消防局中心碑分隊獲台中市尚鴻LED燈藝工作室捐贈紫外線殺菌燈條，將燈條裝置在救護車上，以達到全面消毒。記者賴香珊／攝影

紫外線 疫情

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