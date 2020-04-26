善心企業捐護目鏡紫外線燈條 助南投警消抗疫

警消工作常與民眾密切接觸，且為了防疫，工作量大增，但在防疫資源上，因非直接且頻繁與患者接觸，礙於地方財源不足，防疫資源難到位，有企業發現南投縣基層警消需求，分別捐贈護目鏡及LED紫外線殺菌燈條，用行動挺警消抗疫。

草屯警分局指出，警察工作平時需維護轄區治安，近期更投入警力協助居家隔離、檢疫訪查與協尋，以及偵察假消息等防疫工作，執勤工作和環境因疫情蔓延，感染風險也提高，但因仍不及第一線醫護，防護物資難免無法一次到位，甚至不足。

專營軍品器材的彰化縣翔準企業社獲知警方防疫困境，更考量執勤需求捐贈100副護目鏡，翔準企業表示，警察追緝歹徒需使用警槍、警棍、辣椒水及警棍等狀態，防疫得防止飛沫接觸眼睛，因此護目鏡具防爆抗霧功能，疫情後仍可使用。

台中市尚鴻LED燈藝工作室則憂心第一線救護人員執行緊急救護勤務，經常會接觸到病菌，更因新冠肺炎疫情嚴峻，若相關配備若殺菌未完全，消防隊群聚感染風險恐大增，因此捐贈其研發的LED紫外線殺菌燈條，供中心碑消防分隊使用。

尚鴻工作室洪子峻說，有感於疫情延燒，投入研發LED紫外線殺菌燈條，且經檢測確認，紫外線有效消毒波長曲間在240至280nm，當距離3公分採用UVC輻射照度4.016mW/cm2，且依病毒種類和溫度進行照射，對於滅菌有顯著功效。