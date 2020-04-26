不讓緊急救護成破口 南投消防救護車上演練防疫

新冠肺炎疫情持續延燒，考量第一線救護人員感染風險高，南投縣政府消防局在南投分隊辦理防疫研習，更找衛福部醫師實地教學演練，以確保人車採最高級防護措施，阻隔因緊急救護波及救護員，甚至成防疫漏洞，後依各隊需求擴大研習。

南投縣消防局指出，救護人員為第一線防疫人員，對疫情雖有一定瞭解且有對應SOP，但為落實且更有效阻絕病毒傳染，避免救護人員因出勤暴露在感染風險中，透過防疫講習且實地演練，確保防疫工作完善，保護民眾，也保護救護員本身。

而為加強緊急救護的防疫工作，消防局邀衛福部南投醫院急診醫學科醫師黃重文進行防疫講習，更直接登上救護車實地教學演練，黃提到，救護車設備繁雜精密，因此若載送疑似或確診個案，內部就須貼上塑膠膜，以保護設備不被病毒沾附。

此外，救護人員接獲疫情相關個案任務，就算狀況再緊急，出動前仍需由備勤人員協助穿上包含N95口罩、醫療用口罩、三層手套、拋棄式防水隔離衣外加防水圍裙，護目鏡、防護鞋等裝備，確認完整穿戴全套防護設備，才能開救護車出勤。

南投分隊隊員林怡妏表示，先前就曾接獲疑似個案通報，雖均已排除確診可能，但當下仍是以高規格且繁複的防疫措施因應；只不過，處理時難免憂心有所疏漏，透過教學研習和實作，完整演練一次更能檢視步驟，讓防疫任務做得更完善。