葡萄上市 埔心公所整理農園資料上網行銷

彰化埔心、大村、溪湖的溫室葡萄已陸續上市，埔心鄉公所更把產銷班30多個農園、農民資料po上臉書行銷葡萄，埔心鄉長張乘瑜說，因應新冠肺炎影響，衍生出的宅經濟，除了優質葡萄農早已習慣用宅配方式行銷鮮果，未來公所也會加強以網路行銷把各式在地蔬果都介紹給大家，刺激消費。

高雄餐旅大學老師昨天帶著樂齡班的學員到埔心參觀，埔心鄉公所也結合農民路葡萄隧道農園安排葡萄園下的美麗餐宴，張乘瑜最近也忙著把公所整理出來的埔心鄉各農園連絡資po上各臉書社團幫農民行銷。

路葡萄隧道農園負責人黃俊仕表示，消費者現在很習慣宅配，尤其若建立口碑後，常供不應求，他們種植溫室一分地的蜜紅葡萄 4月一上市就被訂購一空，目前正在採收的是黃金葡萄3台斤一盒A級賣600元，B級賣400元，6、7月則是採收戶外的巨峰葡萄一盒350元，產期做調節後可拉長到4個月。