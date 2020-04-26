志工幫孤苦父女修屋 鄰居送點心菜販不收錢

高雄市茂林區「阿義叔」獨力撫養17歲身障女兒，住家房子的屋頂老舊漏水嚴重。這兩天衡山行善團志工群利用假日協助整修，不料屋內牆面留有女兒向父親示愛的文字，志工帶著不捨將「愛的印記」塗抹覆蓋，祝福阿義叔與女兒在整修好的房子內快樂生活。

年紀六旬的阿義叔是板模工人出身，聽力受損不易溝通，近年因健康走下坡無法工作，家中主要經濟來源是身障女兒的生活補助金，住家老舊無力翻修，任由屋頂漏水導致室內潮濕發霉。

在熱心人士引薦下，衡山行善團南二團假日上山替阿義叔整修屋頂，40名志工分工合作，花一整天時間拆除殘破屋頂與門窗，更換全新門窗，另外修補牆面裂縫、去除霉菌，更新全屋的水電與照明設備。

修屋過程中，修補牆面的工班發現，牆壁上有著夾雜注音符號的塗鴉文字，內容是阿義叔的女兒感謝父親每天辛苦工作賺錢的簡單字句。這些文字讓志工掙扎不已，不忍心讓示愛文字消失在牆面上，後來只好拍照留存，斑駁牆面再度潔白如新。