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南投原鄉打造「生態方舟」 復刻部落家屋尋蝶蹤
南投縣仁愛鄉南豐社區眉溪旁「生態方舟」過去是良田區，但受多次豪雨風災、土石流肆虐而遭吞沒，水保局南投分局與部落居民投入復建，為環境及生態復育打造濕地生態池，並以傳統家屋、穀倉、竹編彩虹橋點綴，更發展當地部落旅遊。
水土保持許南投分局指出，仁愛鄉南豐社區眉溪旁的生態方舟，原是賽德克族東岸部落種植水稻精華區，未料16年前受敏督利風災影響，眉溪上游山坡地崩塌沖刷大量土石填積，良田遭吞沒，再也無法進行農作生產，生態物種也消失不見。
「把蜂蝶蟲蛙找回來！」水保局南投分局近年攜手部落居民從兼具生活、生態和文化出發，盼找回過去生態環境，打造屬於當地的生態方舟，以賽德克文化為概念建置7座深淺不一的濕地生態池，重現水域生態棲地，廣植食草和蜜源植物。
南投分局長陳榮俊說，險些消失的蝴蝶又成群飛舞，現有黃星鳳蝶、紫蛇目蝶、雌白黃蝶等逾234種蝴蝶棲息，成國內外蝴蝶研究重點區，更並列台灣三大蝴蝶谷，蜻蜓、青蛙、黃頭鷺、白腹秧雞、拉氏清溪蟹、山羌等動物也陸續現身。
南豐社區發展協會理事長王嘉勳則說，「生態方舟」不僅著眼生態，部落耆老更帶著青年運用傳統建築工藝，重建賽德克傳統家屋、穀倉及竹編彩虹橋，傳承且復刻了逐漸消失的部落傳統知識和智慧，也能發展部落旅遊，帶動當地社區觀光。
水保局規劃推出「跟著蝴蝶去旅行」安排尋蝶、探訪家屋、射箭及編織手環等遊程，更研發刺蔥果醋野菜沙拉、馬告蒸蛋、小米香蕉甜點等與蝶共食料理，詳情可上臉書「東岸部落」或「農村小童」專頁，或洽王先生 0958513908查詢預約。
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