台中國土計畫送中央審查 土地功能分區將廣納民意

「台中市國土計畫」草案送內政部審議中，待審議過後，地政局將規劃國土功能分區，並舉辦展覽及說明會，廣納大眾意見。

地政局指出，配合「國土計畫法」內政部民國107年公告實施「全國國土計畫」將原本都市土地、國家公園土地及非都市土地，重新檢討及規劃為國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區與城鄉發展地區4種分區及19種分類。

台中市國土計畫以「生活、生產、生態、生機」為目標，將台中都會、山城、交通運輸、自然資源等納入，規劃三大核心、六大策略區及九大資源系，並透過區域整合與周邊縣市組成經濟圈，進而提升中部競爭力。

地政局說明，台中市國土計畫規劃以三大核心：雙港(台中港、台中國際機場)核心、台中都會核心、山城(豐原)核心為未來空間發展核心，引導山、海及原市區空間區位發展平衡。

另運用樂農休憩策略區、都會時尚策略區、水岸花都策略區、雙港門戶策略區、轉運創新策略區、保育樂活策略區等六大策略區方式，讓台中市各區位得依其自然、人文及產業等特性作策略方向發展。

市府並將調查後的台中自然資源分布情形分類為九大資源系，包括山系(大肚山、頭嵙山及雪山)、水系(大安、大甲及烏溪)、生態系(自然棲地、生態走廊、濱海資源)，讓台中市自然資源獲得良好保護。