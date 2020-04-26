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影／防疫一起來 清水南社里長送口罩保護夾和內襯

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水區南社里長崔惠國，和里內朋友共同合資，送出口罩夾和內襯。圖／民眾提供
台中市清水區南社里長崔惠國，和里內朋友共同合資，送出口罩夾和內襯。圖／民眾提供

新冠肺炎疫情持續延燒，口罩幾乎要隨時備用，除了常更換外，每天都有需要暫時脫下口罩的時間，一般人都會將口罩對折收納口袋內，台中市清水區南社里長崔惠國和里內朋友共同合資，設計具有地方特色的口罩保護夾5000個，並向善心人士募得經清洗晾乾後可重復使用的口罩內襯5000個，送民眾延長口罩使用，也可乾淨收納口罩。

清水區南社里長崔惠國利用晚上時間獨自一人戴口罩及手套默默的分裝口罩保護夾及內襯，里民知情後，紛紛加入分裝行列，大家為了避免分裝時受到感染，在分裝場所進行消毒，分裝人員也量額溫及乾洗手消毒，並保持室內距離，全程配戴口罩等進行包裝，讓民眾拿到乾淨的口罩保護夾及內襯。

一名民眾收到後開心的表示，里長真的很用心，防疫期間，口罩比黃金更保貴，有了這保護夾及內襯，就可以減少口罩使用量，無形中民眾也省下許多口罩，讓第一線需要人員能有更多口罩使用。

崔惠國表示，在里民服務時，常發現民眾將口罩摘下，隨即塞進口袋裡，他心想，口罩在疫情期間對民眾來說非常重要，為讓民眾能有乾淨的收納方式，才以地方景點為主題，設計具地方特色的口罩保護夾，方便民眾口罩收納，也可推廣地方景點，一舉兩得。

他感謝里內朋友資助，里民自動自發的幫忙，期望藉此贈送，能凝聚社會大眾力量共同為防疫消毒盡一分心力並一起抗疫，降低疫情，他也呼籲民眾對於口罩勿隨意亂丟，每人做好環境保護，等於為國家社會盡一分心力，全民防疫也要全民維護環境。

台中市清水區南社里長崔惠國，和里內朋友共同合資，送出口罩夾和內襯。圖／民眾提供
台中市清水區南社里長崔惠國，和里內朋友共同合資，送出口罩夾和內襯。圖／民眾提供

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